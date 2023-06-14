家中蚂蚁蟑螂成灾 有啥妙招可解烦恼

近日，有市民拨打热线66778866求助：家里蚂蚁、蟑螂成灾，使用杀虫剂等进行灭杀，治标不治本，给生活造成很大不便，想了解防治此类虫子的办法。20日，记者邀请河南科技大学园艺与植物保护学院副教授陈应武来支招。

近日，有市民拨打热线66778866求助：家里蚂蚁、蟑螂成灾，使用杀虫剂等进行灭杀，治标不治本，给生活造成很大不便，想了解防治此类虫子的办法。20日，记者邀请河南科技大学园艺与植物保护学院副教授陈应武来支招。

家里蚂蚁成灾，使用药物治标不治本

今年74岁的张老太太家住洛龙区太康路1号院，她家住在9楼。20日上午，记者来到老人家里发现，橱柜上、水杯里、沙发上，爬着许多蚂蚁。蚂蚁个头很小，仅约2毫米长，身体呈半透明状、黄色。

说起家里蚂蚁成灾，张老太太苦不堪言。她说，两三年前家里开始出现蚂蚁，那时数量较少，偶尔在厨房和客厅看到，她使用灭蚊子的杀虫剂进行喷杀。今年夏天，家里的蚂蚁数量剧增，成群结队地出现在厨房、客厅，还有卧室床上、衣帽间等处。“晚上蚂蚁爬到身上，根本睡不成觉。”老人无奈地说，平时，饮水机、饭碗里等处也有蚂蚁，严重影响一家人的生活。

张老太太担心长期使用杀虫剂灭杀蚂蚁，会对家人的身体健康造成影响，便购买专门灭蚂蚁的药物，有药粉和药膏，放在蚂蚁出没的地方。这个办法虽有一定效果，但治标不治本，一家人不知如何是好。

该小区物业公司经理郭先生告诉记者，他们已收到居民反映的情况，并将此事向社区进行了汇报。此外，他们准备自行购买灭蚂蚁的药，在张老太太所住楼栋的周围进行投放。