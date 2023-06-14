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洛阳市防汛办发布汛期温馨提示
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 16:52

　　“七下八上”防汛关键期已经到来，洛阳市防汛抗旱指挥部办公室近日发布汛期温馨提示，提醒广大市民增强防灾避险意识，提升自救互救能力，保护好自身生命财产安全。

　　——关注天气变化。及时关注天气预报，对降雨、地质灾害、山洪、城市内涝等各种预警信息要高度重视。

　　——提高避险意识。在收到预警信息后，要合理安排出行，避免误入涉山涉水景区、网红打卡地的河道行洪区，城市低洼易积水地带、危旧房屋等高危区域；行车不要强涉水，突然熄火速撤离，低洼地带勿停车；如遇到夜间降雨量较大的情况，居住在低洼地带的居民，要相互转告，提前转移到安全住所，不可在有防洪安全隐患的屋内居住。

　　——服从组织指挥。临时卡点听指挥，转移避险要有序，警报未除禁返回，遭遇险情要冷静，及时报警勿盲动，确保安全待救援。必要时相关单位要根据雨情汛情及时果断采取停业、停工、停产、停课、停运等措施。

　　——保持通讯畅通。要特别关注家中老、弱、病、残、幼、妇的安全，以便发生危险时能及时联系，险情发生时，应首先将上述人员转移到安全地带。

　　——做好外出防范。汛期易发生山体滑坡、崩塌等危险，尽量不要在危险区域活动、停留或旅游；如遇山体滑坡，应迅速环顾四周，向较为安全的地方撤离，撤离时，以向两侧跑为最佳方向，向下或向上跑都是非常危险的。教育孩子不单独到河边、水塘、水库边玩耍，路途中遇险时，要冷静，不惊慌，不能冒险行事。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 王雨娇）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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