勇扛使命葆本色 锚定目标促提升——全市检察机关2023年半年工作会召开

7月19日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关2023年半年工作会，盘点梳理上半年工作，总结分析存在的突出问题，对下半年检察工作进行安排部署。

7月19日，洛阳市人民检察院召开全市检察机关2023年半年工作会，盘点梳理上半年工作，总结分析存在的突出问题，对下半年检察工作进行安排部署。市检察院党组书记、检察长封勇参加会议并讲话，市检察院党组副书记、副检察长樊立兵主持会议。

会上，市检察院党组成员、副检察长谢晓阳通报了上半年业务运行情况，瀍河回族区人民检察院、栾川县人民检察院、洛龙区人民检察院、老城区人民检察院、宜阳县人民检察院分别围绕各自亮点工作分享相关经验。

封勇对2023年上半年全市检察机关检察工作所取得的成绩表示肯定，并围绕加快推进检察工作高质量、现代化这一主题，就进一步加强和改进检察工作提出要求。

要总结成绩查找不足，切实坚定检察工作高质量、现代化信心。政治建设取得新成效，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想培根铸魂，以实际行动坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”；服务大局彰显新担当，通过研究出台举措、深化制度建设、开展专项行动，切实让人民群众感受到“检察温度”；法律监督创造新业绩，坚持理念引领，创新履职方式，业务工作实现跨越式提升；亮点品牌打造新特色，“洛检品牌”进一步擦亮；检察队伍焕发新气象，提升干警能力，获得荣誉与突破；基层建设取得新进展，帮扶机制得到落实，调研工作有序开展。总体上看，上半年工作成效显著，争先创优的浓厚氛围逐步形成。

要紧盯指标狠抓业务，不断提升检察工作高质量、现代化品质。要抓理念更新强引领，坚持“高质效办好每一个案件”的价值导向，认真研究最高检案件质量主要评价指标调整背后的深层次考量，及时更新司法理念、明确工作方向；要抓业务指标促提升，坚持“用数据说话”，使各项数据真正成为有效提升办案质效的“风向标”，同时引导、激发和带领全体干警追求极致，围绕指标优化合力形成两级院上下联动、齐抓共管的良好局面；要抓整体业务提质效，拿出针对性措施，确保案件规模维持在合理区间，同时加大案件质量的考评系数，以求极致的态度对待每一个办案环节，全面促进案件质量提升，实现“三个效果”的有机统一。

要聚焦重点培育亮点，全力擦亮检察工作高质量、现代化底色。要扎实有序开展主题教育，提升政治站位、加强部署落实、注重一体推进，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干；要持之以恒抓好“16条举措”，推动工作成果化、案例化，充分发挥主观能动性，多想办法、抓好落实，确保取得成效；要全力以赴争创全国文明单位，强化统筹协调、压实各方责任，确保工作有序推进，以高质量文明创建工作推动全面检察工作高质量发展；要重心下沉强化基层院建设，做好基层帮扶、激发内生动力、注重经验推广，充分发挥示范带动作用；要精准高效实施品牌战略，聚焦数字赋能、品牌打造、专业化人才和团队建设，持续释放发展活力。

要锻造能力转变作风，持续夯实检察工作高质量、现代化根基。要以实战训练强化素能，重学习、常调研、善培训、勤练兵，持续推动履职能力现代化，形成务实重干、争先出彩的良好局面；要以强化执行狠抓落实，发挥专班在调查研究、督促指导等方面的重要作用，坚持决策督察、业务督察、作风督察一体推进，并加强台账管理，打好抓落实“组合拳”；要以考核评优激发活力，进一步细化考评目标、明确目标方向，客观公正开展考评，同时大力选树典型，引领广大干警学习先进、崇尚先进、争当先进；要以督察整改锤炼作风，抓好政治督察、持续正风肃纪、激励担当作为，持之以恒抓好队伍建设，为检察工作高质量发展提供坚实保证。

会议以视频形式开到基层院，并邀请人大代表、政协委员、人民监督员参加。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)