19日至昨日，南阳市党政代表团来洛，考察学习产业发展、城市提质、科技创新、新文旅产业发展及资本运作等工作。

南阳市党政代表团来洛考察

江凌与朱是西举行工作会谈并一同考察

徐衣显、王智慧介绍有关情况 张生起、张富治、杨骁参加

19日至昨日，南阳市党政代表团来洛，考察学习产业发展、城市提质、科技创新、新文旅产业发展及资本运作等工作。

洛阳市委书记江凌与率队来洛的南阳市委书记朱是西一行举行工作会谈，并陪同考察相关项目。洛阳市市长徐衣显、南阳市市长王智慧分别介绍了两市经济社会发展情况。

江凌代表洛阳市委市政府对南阳市党政代表团来洛考察表示欢迎，对南阳经济社会发展取得的成绩给予祝贺。他说，近年来，洛阳深入落实省委省政府部署要求，聚焦“建强副中心、形成增长极”，着力抓好产业发展、城市提质、乡村振兴“三项重点工作”，积极推动各县区因地制宜走差异化发展之路，充分调动广大党员干部干事创业积极性，奋力开创现代化洛阳建设新局面。在实际工作中，洛阳深刻体会到，抓发展必须抓产业，要始终把产业发展摆在重中之重位置，加快建设现代化产业体系；抓产业必须抓风口，要大力引进培育新能源、新材料、人工智能等风口产业，推动传统产业向风口转型，加快推进新文旅产业发展，为现代化建设注入新动能；抓风口必须抓创新，要构建平台、人才、资本良性互动的创新体系，以科技创新引领产业升级；抓创新必须抓城市，要加快推进公共服务进社区，持续提升城市功能品质，打造青年友好型城市，全方位提升城市聚合功能。希望两市深化务实合作，努力实现优势互补、共赢发展，为全省发展大局作出更大贡献。

朱是西在座谈会上表示，洛阳作为副中心城市建设的先行者、示范者，是南阳学习的标杆、效仿的榜样。南阳要学习洛阳登高望远、引领时代的大思路，全面提升南阳的城市承载力、辐射力、带动力。要学习洛阳争先进位、励精图治的大气魄，聚焦项目建设，狠抓开放招商，优化营商环境，推进两地特色优势产业链互补共融、协同发展、互利共赢。要学习洛阳敢为人先、勇于创新的大格局，在平台共建、成果共享、技术攻关、科技成果转化等方面加强合作。要学习洛阳更新提质、提升能级的大手笔，加快推进重大交通基础设施和城市更新提质项目。要学习洛阳文旅融合、破圈出彩的大作为，努力打造国际知名的生态文化旅游目的地、全国健康养生之都。希望两市建立更加持久、更加稳定、更加全面的合作关系，唱好新时代区域发展的“双城记”。

在洛期间，南阳市党政代表团先后前往中航光电科技股份有限公司、中州时代新能源生产基地、龙门实验室，深入了解洛阳风口产业发展、重大项目建设经验；前往洛阳市规划展示馆、洛龙区关林街道石油社区、栋能魔王健身公园、新源嘉苑安置小区，学习洛阳城市规划建设和城市提质、片区改造等方面的成功做法；前往洛邑古城实地考察洛阳新文旅产业发展情况。大家纷纷表示，此次来洛获益良多，将认真学习洛阳在产业发展、城市提质、科技创新、新文旅产业发展等方面的经验做法，借鉴洛阳在改善民生、社会治理、营造干事创业氛围等方面的有力举措，为推动南阳“奋勇争先、更加出彩”作出新的更大贡献。

南阳市人大常委会主任张生起、市政协主席张富治等市级领导，洛阳市领导杨骁、王军、安颖芳、任丽君、李新红、牛刚、程相朝等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 李雅君)