20日，市委理论学习中心组举行集体学习，围绕民宿经济发展主题，通过专题辅导报告的方式，引导党员干部深入贯彻习近平总书记重要指示，认真落实全省文旅文创发展大会部署要求，深入践行新文旅理念，主动对标先进地区典型经验，推动民宿经济发展取得更大成效，助力乡村振兴和文旅融合发展。市委书记江凌、市长徐衣显出席。

市委理论学习中心组举行集体学习

江凌、徐衣显出席 周玲强、邵颖萍作辅导报告

20日，市委理论学习中心组举行集体学习，围绕民宿经济发展主题，通过专题辅导报告的方式，引导党员干部深入贯彻习近平总书记重要指示，认真落实全省文旅文创发展大会部署要求，深入践行新文旅理念，主动对标先进地区典型经验，推动民宿经济发展取得更大成效，助力乡村振兴和文旅融合发展。市委书记江凌、市长徐衣显出席。

在集体学习时，浙江大学圆正文旅研究院院长、农村发展研究院乡村旅游研究中心主任周玲强作《从孤品到宿集：民宿经济促乡村振兴》专题辅导报告；江苏匠工营国规划设计有限公司总经理邵颖萍作《文旅融合目的地时代下的民宿经济：吸引物、创造力和共同体》专题辅导报告。两个报告分别从乡村振兴、文旅融合的视角，通过国内外民宿经济发展案例解析，系统阐释民宿经济的内涵特征、创新模式和发展方向。两位专家还在深入分析洛阳文化、生态、乡村等特色优势基础上，对民宿经济发展提出具有针对性的意见建议。

大家纷纷表示，民宿经济是文旅产业发展的重要“风口”，是全市重点发展的文旅“六大业态”之一，也是带动乡村振兴的重要动力。下一步，要坚定不移走好新文旅产业发展之路，深刻理解和把握“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”特征，抢抓民宿经济“新风口”，积极推动民宿经济向高端化、特色化、精品化方向发展。要坚持高端定位、连片集群发展理念，立足黄河文化、伏牛山水、隋唐里坊等独特资源禀赋，努力打造独具特色的高端民宿集群，更好满足多层次、个性化、品质化的旅游消费体验新需求。要强化运营思维，做好政策支撑，加快构建用地保障、金融支持等政策体系，助推民宿经济高质量发展。要创树优质品牌，主动对标先进地区成功经验，加强与知名民宿运营和营销机构合作，抓住优质运营师招募、民宿管家培训培养等关键环节，着力培育塑造一批具有全国影响力的高端民宿品牌，不断提升民宿产业知名度和美誉度。

集体学习以视频形式召开，主会场设在市会议中心，各县区设分会场。市委理论学习中心组成员，市直有关单位、驻洛高校、市管企业主要负责同志等在主会场参加学习。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)