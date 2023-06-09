昨日，市委书记江凌到孟津区调研产业发展、城市提质、乡村振兴、黄河防汛等工作，强调要认真落实市委决策部署，增强产业发展紧迫感，加快构建“一城两区”城市格局，着力提升统筹城乡融合发展水平，以攻坚克难的劲头引领高质量发展，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

江凌在孟津区调研时强调

大抓产业 拥河发展 统筹城乡

以攻坚克难的劲头引领高质量发展

昨日，市委书记江凌到孟津区调研产业发展、城市提质、乡村振兴、黄河防汛等工作，强调要认真落实市委决策部署，增强产业发展紧迫感，加快构建“一城两区”城市格局，着力提升统筹城乡融合发展水平，以攻坚克难的劲头引领高质量发展，为现代化洛阳建设贡献更大力量。

石油化工、新材料是孟津区重点发展的主导产业。宏联新材料项目是以生产锂电池负极材料前驱体为主的重点项目，江凌鼓励企业坚定投资信心，强化与龙头企业的产业链协作关系，不断提升产业竞争力。神洛新能源公司抢抓新能源风口，实现爆发式增长。江凌鼓励企业把握机遇、乘势而上，在依靠核心技术做大产业规模的基础上，强化资本意识，积极推动股权多元化和企业上市。在美伦色彩科技、海惠新材料、中科富吉气体等企业一线，江凌详细了解科技研发、生产经营等情况，指出要发挥化工园区产业集聚优势，促进产业链、供应链相互嵌入、互动融合，加快形成龙头企业顶天立地、高成长性中小企业铺天盖地的产业格局。江凌还叮嘱企业统筹好发展和安全，坚决守牢安全生产底线。

全面推进乡村振兴是统筹城乡发展的关键。在朝阳镇区，江凌实地察看集镇环境提升和学校、卫生院建设，强调集镇建设要把功能提升摆在首位，聚焦群众所需，完善服务功能，加快推进小规模学校撤并和紧密型县域医共体建设，不断增强集镇承载力。送庄镇清河村乡里中心布局合理、环境优美，江凌走进技能培训、便民服务、日间照料等场所，细致了解服务运营情况，指出要坚持从群众需求出发，完善服务功能，引入市场机制，实现乡里中心良性运营；大力发展牡丹芍药鲜切花等特色产业，做好技能培训，带动群众共同致富。江凌勉励基层党员干部树立群众观点，坚持公道正派，用实干实绩赢得群众信任。

城市提质是提升发展竞争力的重要支撑。江凌实地察看上店社区邻里中心、鹿山路提升和市政“微改造”、平乐中路片区老旧小区改造、里仁农贸市场改造等工程，强调要坚持以文明城市创建统领城市提质，提高审美意识、做好城市设计，完善功能品质、提升宜居水平，更好集聚优质资源、促进民生改善。

“七下八上”防汛关键期来临。江凌沿着黄河生态廊道，来到铁谢险工段，察看河势水情，研判防汛形势，强调要把保障人民生命财产安全放到第一位，完善防御措施，强化责任落实，全力确保安全度汛。

调研期间，江凌主持召开座谈会，听取孟津区工作汇报，对该区有力有效落实市委决策部署及展现出的干事创业精神气给予充分肯定。他强调，孟津区是洛阳中心城区的重要组成、产业发展的重要平台、建强副中心的重要支撑，在全市大局中的地位举足轻重。要强化“抓机遇”意识，增强产业发展紧迫感，把握宏观政策机遇，聚焦产业发展风口，紧紧抓好百万吨乙烯项目这个龙头，加快园区基础设施和公共服务配套，精准开展产业链招商，不断夯实产业根基。要强化“双子城”意识，深入研究孟津与吉利的关系、产城关系和城市功能布局，坚持南北两区“拥河发展”，科学谋划产城融合的空间形态、功能布局，加快形成“一城两区”融合发展新格局。要强化“一体化”意识，统筹城乡融合发展，不断提升城乡基础设施、公共服务、人居环境一体化水平。要加强干部队伍建设，提升能力素质，转变工作作风，敢于攻坚克难，善用改革思维破解难题，全力推动高质量发展取得更大成效。

王军、韩治群、何武周等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)