“三大跤”齐聚 力量与智慧的盛宴

省十四运会青少年竞技组设置了中国式摔跤、古典式摔跤和自由式摔跤三个项目。

省十四运会青少年竞技组设置了中国式摔跤、古典式摔跤和自由式摔跤三个项目。都叫摔跤，这些项目有啥区别？记者采访了业内人士。

“自由式摔跤和古典式摔跤都被称为国际式摔跤，源自欧洲。中国式摔跤古代称为角力、相扑。”洛阳文化旅游职业学院摔跤队教练崔秉楠说，这些重竞技类“大块头”项目虽然规则不尽相同，但是比赛中选手都要勤动脑，才能把握住机会，达到四两拨千斤的效果，堪称力量与智慧相融合的项目。

古典式摔跤

古典式摔跤更强调上肢力量

古典式摔跤和自由式摔跤都起源于古代欧洲，是当年战士在古战场上运用的徒手格斗技术，后来成为现代奥林匹克运动会的正式比赛项目。古典式摔跤选手只能用上肢进行攻守，下肢必须保持接地。比赛中，选手争夺对方的控制权，通过“抓、扭、翻”等技巧迫使对手背部触地，以此得分、取胜。

古典式摔跤比赛时不许抓衣服、不准用手和腿进攻对方的下肢，只许用手臂抱头、颈、躯干和上肢，因此古典式摔跤手身体的力量要胜过其他摔跤项目的选手。