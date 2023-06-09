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这些玉石文物“大有来头” ！央视大型系列纪录片聚焦二里头遗址
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2023.07.19 08:20

　　近日，由中央广播电视总台和国家文物局联合摄制的大型系列纪录片《寻古中国·玉石记》在央视综合频道播出，节目以全国多座重要考古遗址和许多珍贵出土玉器为线索，系统梳理中华玉文化的发展历程，偃师二里头遗址就是其中之一。节目通过讲述二里头遗址中一件件珍贵的玉石文物，向世界展现了中国“第一王朝”的赫赫风度。

　　龙形牙璋

　　出土时间：1980年

　　用途：礼器

　　长48.1厘米、中宽11.4厘米，全器由器身、柄、阑组成，造型精美，器型庞大，气势恢宏。阑部扉牙或表现张嘴的龙头及龙身。牙璋作为二里头文化典型的玉礼器之一，仅为高级贵族专用。牙璋随着二里头文化的扩张，将王权礼制的影响辐射到南中国和更广大的区域。二里头牙璋传播的模式，反映出广域王权制度在东亚数千公里范围内的波及，也印证了二里头政权成为此广域政治核心的代表。

　　绿松石龙形器

　　出土时间：2002年

　　用途：礼器

　　出自高等级贵族墓葬。龙长64.5厘米、中部最宽处4厘米。它由2000余片各种形状的绿松石片组合而成，每片绿松石仅有0.2厘米到0.9厘米长，厚度仅0.1厘米左右。龙身略呈波状曲伏，中部出脊。由绿松石片组成的菱形主纹象征鳞纹，连续分布于全身。龙身近尾部渐变为圆弧隆起，尾尖内蜷，若游动状。绿松石龙形器的龙首隆起于托座上，略呈浅浮雕状，为扁圆形巨首，吻部略微突出。龙头中间，以三节实心半圆形的青、白玉柱组成额面中脊和鼻梁，绿松石质蒜头状鼻端硕大醒目。两侧弧切出对称的眼眶轮廓，梭形眼，轮廓线富于动感，以顶面弧凸的圆饼形白玉为睛。此龙形器制作精美、技术高超、体量巨大、形象复杂，为中国后世龙崇拜找到最直接、最正统的根源。

　　镶嵌绿松石兽面纹铜牌饰

　　出土时间：1984年

　　用途：礼器

　　出自高等级贵族墓葬。长16.5厘米、宽8厘米到11厘米，器身以青铜铸出主体框架，呈四角钝圆，略呈亚腰形，两侧各有对称环纽。其上以数百片绿松石拼合镶嵌出兽面纹，做工精巧，丝丝入扣，虽历经三四千年无一松动脱落。出土时安放在墓主人胸部，从两侧有对称的穿孔纽可见，穿缀当系于主人胸前，应作为沟通天、地、神、人等的重要载体。（洛报融媒·洛阳网首席记者 王若馨 实习生 蔚雪珍 通讯员 赵腾宇）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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