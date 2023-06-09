江凌调研民营经济发展工作

18日下午，市委书记江凌深入部分民营企业调研，并主持召开座谈会听取民营企业家意见建议，加快推动民营经济健康发展、高质量发展。

江凌在调研民营经济发展工作时强调

党委政府要和企业同舟共济共克难关

推动有基础有潜力民营企业实现更大发展

18日下午，市委书记江凌深入部分民营企业调研，并主持召开座谈会听取民营企业家意见建议，加快推动民营经济健康发展、高质量发展。

洛阳众智软件科技股份有限公司是一家专注于三维图形基础平台研发，并依托平台打造行业应用产品的自主创新型软件企业。江凌听取企业研发情况汇报，对企业坚持以创新引领发展的成效给予肯定，叮嘱有关负责同志要加大扶持力度，助力企业尽快具备上市条件，加大企业产品在洛阳推广应用力度，引导企业面向社会发展个人用户，为企业发展创造良好条件。

“人才引进情况如何？”“市场占有率有多少？”“今年市场整体趋势怎么样？”在洛阳瑞昌环境工程有限公司、洛阳微米光电技术有限公司、洛阳洛轴精密轴承有限公司等地，江凌实地察看企业生产运行情况，了解最新技术研发成果，勉励企业家积极推进数字经济与先进制造业深度融合，加强关键核心技术攻关和成果转化，着力赢得更大发展主动。

在随后召开的座谈会上，建龙微纳、普莱柯、古城机械、大张实业、青峰网络、众智软件、微米光电、瑞昌环境、洛轴精密轴承等企业负责人先后发言，介绍企业发展状况和行业发展趋势，就政府支持民营经济发展壮大提出相关意见建议。江凌认真听取大家发言，针对企业家反映的问题，现场交办有关部门及时跟进对接、做好服务。

江凌强调，民营企业是现代化洛阳建设的重要力量。当前，面对国际国内环境发生的深刻复杂变化，更需要党委政府深入开展“万人助万企”活动，营造一流发展环境，和民营企业同舟共济、共克难关，推动有基础、有潜力的民营企业实现更大发展。要提振发展信心。各级党委政府要引导民营企业家立足长远大势看当前，善于在危机中育先机、于变局中开新局，用好流动性合理充裕的货币政策红利，抢抓行业重新洗牌转型机遇，落实好各类惠企纾困政策，尽快走出低谷、做大做强。要抓住关键环节。广大民营企业家要树立更大志向，深刻认识关联风口产业、提升创新能力、推进数字化改造、善用资本手段对企业发展的重要意义，努力进入风口产业产业链，持续创新技术手段、商业模式、组织架构和经营管理体制，加快数字化、智能化、绿色化改造步伐，切实用好资本市场，在现代化洛阳建设新征程中实现更大作为。要全力帮扶企业。在全社会营造全力支持企业发展、大力安商助商、更加尊重企业家的浓厚氛围，让民营企业更有地位；切实用好惠企政策，多措并举解决流动性紧缺问题，做好人才引进服务保障，用好政府资源，鼓励“洛材洛用”“洛财用洛”，为民营经济健康发展、高质量发展创造良好环境。

王军、牛刚等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)