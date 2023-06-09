18日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究教育、养老、全面从严治党、万人助万企等工作，对做好近期重点工作提出要求。市委书记江凌主持会议。徐衣显、杨骁出席会议。李保国列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究教育、养老、全面从严治党、万人助万企等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国列席

18日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究教育、养老、全面从严治党、万人助万企等工作，对做好近期重点工作提出要求。市委书记江凌主持会议。徐衣显、杨骁出席会议。李保国列席会议。

会议传达学习习近平总书记在江苏考察时的重要讲话精神等。会议强调，要坚持以创新引领发展，加强科技创新和产业创新对接，切实把创新落到产业上、把主体落到企业上，着力赢得发展主动。要做大做强先进制造业，推动数字经济与先进制造业、现代服务业深度融合，加快构建现代化产业体系。要统筹好发展与文化保护传承、发展与安全的关系，坚持防汛抗旱两手抓，有效防范化解重大风险。

会议强调，要认真做好市委十二届四次全会筹备工作，聚焦构建现代化产业体系，着力优化营商环境，积极帮助企业应对挑战、防范风险，加快锻造与现代化建设相匹配的干部队伍，推动高质量发展取得更大成效。要扎实推进省运会筹备，高质量做好开闭幕式和赛事组织等工作，统筹做好城市提质、志愿服务等工作，全力以赴办成一届出彩圆满的体育盛会。要对标文明城市创建要求，提升亮点，补齐短板，高质量创建全国文明城市。要保持文旅消费热度，加强活动策划和传播引流，接续推进重大文旅项目建设，下决心解决好对外重大交通基础设施建设问题，进一步强化市场监管和行业自律，不断提升游客体验感和满意度。

会议传达《中共中央办公厅国务院办公厅关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》，听取全市教育工作情况汇报。会议指出，要保持清醒坚定，深刻认识洛阳教育欠账较多、整体水平滞后、与现代化建设要求差距较大的现状，以超常规思维、超常规举措推动教育高质量发展。要明确发展目标，大力发展规范普惠的学前教育，积极促进城乡教育优质均衡发展，整体提升基础教育特别是高中教育水平，科学确定职普比例、办好职业教育，扩大普高招生规模，加快推动高等教育发展，努力构建与洛阳城市地位相匹配、与现代化建设相适应的教育体系。要抓好重点任务，坚定不移调整县域教育布局，下大力气优化中心城区学校布局，扎实系统深化教育改革，集中资源加强教师队伍建设，着力办好人民满意的教育。

会议传达《中共中央办公厅国务院办公厅关于推进基本养老服务体系建设的意见》，研究养老服务体系建设工作。会议强调，进入新发展阶段，养老正在成为全社会关注的突出民生问题。要坚持把基本养老服务纳入基本公共服务体系，坚持问题导向，深入调查研究，从老年人服务需求出发，统筹好养老体制和养老体系建设，扎实建好社区(村)居家养老服务体系，鼓励农村地区因地制宜探索养老服务模式，充分用好市场机制，大力发展康养产业，加快建设专业人才队伍，推动具有洛阳特色的“五级四类”养老服务体系建设不断取得新成效。

会议传达全省党纪教育警示大会精神，听取全市全面从严治党工作情况汇报。会议指出，要把全面从严治党作为长期战略、永恒课题，深刻理解和准确把握市委“三个统一”总体要求，切实把从严要求贯穿始终。要把政治建设摆在首位，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，以实际行动把“两个维护”落到实处。要坚持问题导向抓党建，拿出针对性改进措施，有效解决党建领域突出问题。各级党委(党组)要扛起主体责任，带头履职尽责，纵深推进全面从严治党，为洛阳现代化建设提供坚强保证。

会议听取全市“万人助万企”活动开展情况汇报。会议强调，“万人助万企”是加快推动产业发展、保持经济稳定运行的重要抓手。要增强帮扶企业的紧迫感，更加自觉主动做好常态化帮扶，营造安商助商帮企的浓厚氛围。要引导企业正确看待经济形势，立足当前、着眼长远、把握大势，不断提振发展信心。要加大涉企具体问题解决力度，完善协调办理机制，个性问题逐个解决，普遍问题形成政策，切实增强企业获得感。要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，着力构建市场化法治化国际化便利化营商环境。

会议审议《洛阳市人大常委会立法工作办法》，强调要充分发挥地方立法作用，坚持问题导向，深化立法调研，加强立法力量建设，完善立法机制，以高质量地方立法服务保障现代化洛阳建设。

会议听取2022年度干部选拔任用工作“一报告两评议”情况汇报，对做好下步工作提出要求。

会议还研究了其他事项。

市委常委王军、李杏、祁建峰出席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)