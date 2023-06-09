16日，市委书记江凌深入市教师发展中心、市特殊教育中心学校、市中等职业学校和部分高中，专题调研教育工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，聚焦办好人民满意的教育，整合资源、优化布局、提升质量，统筹推动各类教育实现高质量发展，加快形成与城市定位相匹配的教育体系。

江凌在调研教育工作时强调

整合资源 优化布局 提升质量

加快形成与城市定位相匹配的教育体系

徐衣显参加

16日，市委书记江凌深入市教师发展中心、市特殊教育中心学校、市中等职业学校和部分高中，专题调研教育工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，聚焦办好人民满意的教育，整合资源、优化布局、提升质量，统筹推动各类教育实现高质量发展，加快形成与城市定位相匹配的教育体系。

在市教师发展中心，江凌详细了解日常培训开展、基础设施条件等情况。他强调，教师是教育发展的第一资源，要切实转变观念、明确职责定位，立足中心、外拓资源，为做好全市域教师培训提供有力保障。要针对教师发展所需，开展分类分层培训，把现代教育理念培训放在突出位置，统筹推进技能培训、知识培训等取得更大成效。要把教师培训与教育改革结合起来，注重用信息化、互联网手段提升培训效果，一体推动课堂改革、教研改革，全面提升教师综合素质。要加强指导、统筹安排，充分发挥市县两级教师发展中心、基础教育研修院、学校教师发展中心三个平台作用，打造一支高素质专业化的教师队伍。

“有多少孩子在这里上学？”“学校条件能否满足发展需求？”在市特殊教育中心学校，江凌认真了解办学条件、规模、质量等情况，指出特殊教育是教育事业的重要组成部分，要健全特殊教育体系，改善特殊教育办学条件，促进医疗康复和特殊教育相融合，进一步提高特殊教育普惠发展和残疾人受教育水平。

市中等职业学校由三所学校整合而成。在周山校区，江凌听取学校规划建设情况汇报，指出要深入研究职业教育发展未来趋势，合理确定招生办学规模，尽快调整细化设计方案，调配专业力量，确保改造提升工作顺利推进，为做强做优职业教育创造良好条件。

我市首批7所现代化高中建设进入最后攻坚阶段。江凌先后来到洛阳外国语学校新校区、洛阳市实验高中新校区，察看教室、宿舍、功能室等建设进展，对做好下步工作提出要求。他强调，要坚持质量优先，按照打造“百年名校”标准，加强工程质量精细化监管，倒排工期、节点管理、压茬推进，确保如期高质量建成投用。要做好细节打磨，注重色彩搭配，提升校园绿化，营造微地形景观，统筹提升学校品质、形象、功能，确保今年秋季开学实现新学校新气象。

在首批迁建高中加快落地的同时，我市积极谋划第二批新建高中建设。江凌先后走进市第七高级中学、第十一高级中学，察看办学条件，了解迁建需求，强调要坚定不移推进教育资源布局优化调整，适时启动第二批新建高中建设，以超常规举措和力度，持续改善办学条件，更好满足学生学习生活需要，持续扩大优质教育资源覆盖面。

徐衣显、王军等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)