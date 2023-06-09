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稳步推进！洛阳海澜集团服装产业基地开始试生产【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.16 16:39

 

　　入伏以来，洛龙区佃庄镇附近格外热闹。位于此处的洛阳海澜集团服装产业基地项目，近日7幢白色标准化厂房布置完毕，车间内数百台智慧裁剪设备蓄势待发，与空中的智能悬挂系统相映成趣，随着人员设备陆续进驻，整体项目已开始紧锣密鼓的试生产。

　　洛阳海澜集团服装产业基地项目，系海澜集团走出江苏总部在全国布局的第一个服装供应链产业基地，其中一期规划用地面积373.8亩，建筑面积约27.3万平方米，主要建设内容包括智能车间(衬衫车间)、T恤车间、裤子车间、夹克车间、棉服车间以及裁剪车间等。

　　作为行业头部企业在洛布局的重点项目，搭载自动化技术结合大数据集成平台，可实现全流程“上云”的智能化生产，是洛阳海澜集团服装产业基地建设的一大亮点。

　　步入5600平方米的智能车间，与印象中制衣行业人员密集、地面物料小车来回穿梭的生产场景不同，首先映入眼帘的智能悬挂系统就令人眼前一亮。上方悬挂的链条，宛若整个车间长出多条灵活的手臂，每条手臂都可以根据生产实时情况变换节奏，精准抓取袖口、衣领、前襟等一件件组成服装的“零部件”，将其送到各工位。加工完毕的成衣，也将由这些手臂运输至后道分拣区，按照整烫区、分拣库区、包装区等依次存储，如质检有误可第一时间回流返工，保障货品良品率超过97%。

　　整个车间通过搭载数据化应用的智慧协同系统，又好比装上“数字大脑”，使其生产具备快速反应能力。比如成捆的布料在缝前裁剪区内可通过配置的自动拉布机、自动裁床等设备，实现一键裁剪，而可自动生成唯一条码，结合RFID射频技术，为后续缝制提供数据基础。数据的流通应用，可实现各部门、各环节高效协作，使得企业能够根据实际更有针对性地调整生产方案，也为产品品质提供更加坚实的保障。

　　截至目前，于2022年9月正式开工建设的该项目，已基本完成包括7栋厂房、3栋宿舍、综合楼及仓库共12栋建筑的一期施工任务。以该项目为载体，我市还将继续与海澜集团携手，按照产业集群发展理念，在“延链、补链、强链”上作文章，积极促进上下游服装产业集聚，打造在国内具有重要影响力的服装产业集群。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 苟华云 文/图/视频)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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