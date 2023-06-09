裴晨霞：倪夏莲是我的榜样

昨日下午，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组乒乓球比赛进入第三天争夺，参加团体比赛的洛阳选手裴晨霞在比赛中将直板快攻的特点发挥得淋漓尽致。

裴晨霞在比赛中

接发球抢攻，直线一板、两板，斜线回头球，漂亮……昨日下午，河南省第十四届运动会社会组·省辖市组乒乓球比赛进入第三天争夺，参加团体比赛的洛阳选手裴晨霞在比赛中将直板快攻的特点发挥得淋漓尽致。此前一天，她在女子长青组(55岁至70岁)单打比赛中夺得第二名，比上届省运会提升了三个名次，实现年龄与成绩的“同步提升”。

“55岁了，成绩比上届还好，对自己的表现挺满意。”比赛结束后，裴晨霞笑容满面地接受了记者的采访。

裴晨霞是从小学开始打乒乓球的，一直打到中学毕业。后来，她当上了公交车司机，因为繁忙的工作和生活，只能把乒乓球这个多年的老友“束之高阁”。

“再拿起球拍已是20年之后。这时，孩子长大了，我也有了打球的空闲时间。”裴晨霞说，她每天坚持晨练提升体能，每逢假日都泡在乒乓球室打磨球技。原本基础不错的裴晨霞渐渐找回了当年叱咤球场的感觉。

近些年，她屡次夺得全市、全省乒乓球赛冠军，两次代表河南征战全运会，曾夺得全国单打第六名。此外，她还参加了全国乒乓球锦标赛，获得团体第二名，分别夺得中国乒协会员联赛两个分站赛的冠军……

得益于常年打球，裴晨霞10多年来鲜有头疼脑热，就连模样也比同龄人年轻许多。她说乒乓球不仅是一种锻炼的方式，更是她的良师益友，让她收获健康，保持好心情，每天都元气满满。

今年，为了备战在家门口举办的省运会，裴晨霞和队友接受了一个多月的集训。每周六天，每天2个多小时，进行发球、接发球专项练习。“上年纪了，要学会科学打球，勤动脑筋打球，才能事半功倍。”裴晨霞说，她虚心向运动康复专家请教，着重强化了腿部肌肉群的力量训练，抽空还会在网上观摩经典赛事，学习先进的打法和战术。

这番辛苦收到了良好的效果。本届省运会女子长青组小组赛上，裴晨霞以全胜战绩晋级，随后以3∶0击败郑州选手晋级4强。半决赛上，当大比分战为2∶2，临危不乱的裴晨霞在决胜局中11∶5击败对手，进入决赛。

在不久前举行的WTT球星挑战赛上，60岁的华裔女乒传奇倪夏莲夺得女子双打亚军，震动了职业乒坛，“刷爆”了网络。这位前世界冠军以良好的竞技状态至今活跃在世界职业乒坛，令裴晨霞钦佩不已。

“可能永远不会达到倪夏莲老师的高度，但是我会以她为榜样，更加自律勤勉，保持好状态，争取代表洛阳参加下届省运会！”对于未来，裴晨霞充满期待。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）