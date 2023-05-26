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一抹志愿红 添彩省运会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.14 08:27

　　省十四运会前期项目渐入佳境，洛阳理工学院的一批大学生志愿者利用暑假，深度参与省运会的各项保障工作。用他们的话说，“看到金牌经我们手诞生，心里比啥都高兴”。

　　这不，在刚刚结束的武术散打比赛现场，30多名志愿者分为6个服务组，尽职尽责服务省运会。

　　“各位选手注意，即将开始的是女子乙组45公斤级比赛，请及时检录进场……”在武术散打最后一个决赛日，志愿者们依旧坚守在体育馆内场的检录处，宣布比赛时间，帮助选手绑扎拳套、固定好护具。在散打比赛中，选手护具脱落，将被判罚扣分。赛前的这些幕后工作虽繁琐，却极为重要，关乎冠军归属。

　　在体育馆内，围绕比赛擂台四周，几名小红帽每人守着一台专用摄像机，将比赛的每个细节尽收眼底，也确保了比赛的公正公平。

　　当一项决赛成绩出来后，裁判第一时间发给负责编排的志愿者，由志愿者将各项成绩表格整理停当，打印出来，并公之于众。于是一枚枚金牌，就这样经志愿者的手诞生了。

　　散打选手经常会受伤。每当这个时候，守在擂台下的保洁组就会立刻登场，清理擂台，保障比赛顺利进行……

　　“每天两班倒，晚上比赛结束后，志愿者们会清理赛场，搬运选手的装备，回到宿舍经常超过10点。”洛阳理工学院志愿者颉炳之是散打项目的志愿者总协调人，每天早出晚归和同学们一起冒着高温并肩战斗。他说，能为全省顶级赛事提供专业的服务，他们付出了汗水，也收获了成长，心中无比自豪。

　　洛阳理工学院有关负责人表示，自6月下旬至今，该校参与省运会志愿服务近600人次，下一步他们会总结前期的经验，进一步提升志愿服务质量，展示洛阳高校学子的青春风采。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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