洛阳市科技创新委员会召开第五次会议

13日，市科技创新委员会召开第五次会议，传达学习习近平总书记关于科技创新重要指示，认真落实省委部署要求，研究龙门实验室建设、洛阳乌拉尔大学筹建、伊滨科技城建设、智慧岛和科技产业社区建设、科技型企业“微成长、小升高、高变强”和“专精特新”企业梯度培育等工作。

市科技创新委员会召开第五次会议

江凌主持 徐衣显、杨骁参加

13日，市科技创新委员会召开第五次会议，传达学习习近平总书记关于科技创新重要指示，认真落实省委部署要求，研究龙门实验室建设、洛阳乌拉尔大学筹建、伊滨科技城建设、智慧岛和科技产业社区建设、科技型企业“微成长、小升高、高变强”和“专精特新”企业梯度培育等工作。市委书记江凌主持会议并讲话。

会议指出，龙门实验室是省委省政府支持洛阳打造的重大创新平台。要把握龙门实验室建设总体要求，立足新型研发机构定位，聚焦应用研究和应用性基础研究，突出材料领域研究，强化市场化运作，切实把创新落到产业上、把研发落到项目上，以科技创新引领产业升级。要把握好建设节奏，加快推进实验室研发活动，有序实施实验室工程建设。要深入梳理项目，精准对接产业、企业发展需求，选准项目，聚集资源，引进团队，有力有效组织科研攻关。要搭建科技成果转化平台，推动更多科技成果在洛转化、走向市场。要积极协调解决存在的困难和问题，推动实验室建设提速增效。

会议强调，要全力争取洛阳乌拉尔大学尽快批筹，加快建立与俄罗斯乌拉尔联邦大学常态化沟通机制，进一步明确学科设置、师资选派等合作内容。要加快过渡校区建设，根据过渡期招生办学规模，打造高品质学习生活环境。要依托俄罗斯乌拉尔联邦大学、河南科技大学、龙门实验室等资源，优先推动科研工作，先期做好研究生培养，有力支撑创新发展。

会议指出，伊滨科技城是洛阳创新发展主平台、风口产业主阵地、城市拓展主空间。要立足产业抓创新，统筹推动科创平台建设、科技产业发展、创新人才引育协同并进。要拉高城市建设标杆，高标准布局公共服务、市政配套等设施，增强城市青年友好度。要创新体制机制，积极借鉴广州、苏州等地经验，走好产城融合发展之路。要强化资本意识，提升投融资能力，着力为城市建设、产业发展提供资金保障。

会议强调，智慧岛、科技产业社区是创新驱动发展的重要载体，两者相互衔接、互为支撑。要准确把握定位，以智慧岛为载体打造创新平台集中、创新要素集聚、创新生态良好的科创空间和孵化平台，以科技产业社区为载体解决好科技型中小企业产业化问题，聚焦产业发展，明确主导方向，着力引进培育一批懂科技、懂产业、懂资本的运营团队，为创新主体提供全流程服务，加快助推科技产业做大做强。

会议指出，科技型企业的规模质量是城市创新能力的重要体现。要聚焦优势领域，抓好科技型企业孵化平台建设，完善服务功能，集中资源要素，完善产业政策，真正让有创新需求的主体得到全要素、低成本、便利化的支持。要注重“专精特新”企业培育，精准认定一批具有高成长性的科技型企业，加大政策扶持力度，切实解决好企业上市、融资等实际需求，把有限资源投向高成长性企业，加快形成龙头企业顶天立地、“专精特新”企业铺天盖地的良好局面。要加大高新技术企业培育力度，建立完善梯次培育认定机制，持续推进规上工业企业研发活动全覆盖，加快实现高新技术企业提质增量。

徐衣显、杨骁、王军、张玉杰、王森、李新红、牛刚、王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)