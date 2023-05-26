省运会冠军故事：在体育运动中点亮生命之光

“洛阳选手周运，30秒186次跳绳，第一名！”13日，在省残运会盲人跳绳比赛现场，当裁判揭晓最终结果，这项正常人都难以企及的佳绩，让现场爆发出经久不息的掌声。

“洛阳选手周运，30秒186次跳绳，第一名！”13日，在省残运会盲人跳绳比赛现场，当裁判揭晓最终结果，这项正常人都难以企及的佳绩，让现场爆发出经久不息的掌声。

同为视障人，洛阳20岁选手周运和18岁的队友张蕴萱在本届省残运会上大放异彩，为洛阳夺得4枚金牌和1枚银牌。他们自信、阳光、昂扬向上的精神深深打动了众人。

“我叫张蕴萱，今年18岁，从小喜欢跳绳。”首次参加省运会就独中两元，记者面前的张蕴萱，端庄秀丽，落落大方。因为视力不好，她小时候接触到的体育运动非常有限，玩过几次跳绳后就彻底爱上了这项运动。2018年，13岁的张蕴萱进入洛阳市特殊教育中心学校，在启蒙老师刘广强的指导下系统学习跳绳。

与想象的不同，看似简单的跳绳，对协调性、力量、速度、平衡、弹跳等各方面都有较高的要求。尤其是作为比赛项目，越往高处走，难度越大。前两年，张蕴萱成绩突飞猛进，后来遇上瓶颈期。

“当时都快放弃了，幸亏刘老师的持续鼓励。”张蕴萱说，老师每天给指导建议，帮她树立信心，再配合大运动量训练，她终于走出了低谷。如今，跳绳已成为张蕴萱生活的一部分，每次挥舞起跳绳，什么烦心事都烟消云散。