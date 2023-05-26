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洛阳男篮的夺冠“密码”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.13 08:24

洛阳男篮汗洒赛场，勇夺冠军

　　11日晚，省运会社会组男篮比赛在新安县体育中心体育馆圆满结束，洛阳男篮勇夺第一名，填补了洛阳在该项目上的空白。这场持续9天的篮球盛宴虽已落幕，但是围绕篮球的话题，至今仍被津津乐道。曾两度举办省运会的洛阳，时至今日捧回群众篮球项目的桂冠，“密码”何在？

　　决赛之夜氛围感拉满

　　决赛之夜，威风锣鼓队阵前擂鼓，啦啦操宝贝现场热舞，DJ师领着3000余名观众玩起了“人浪”。观众席旁，仙气飘飘的汉服小姑娘，一手拿团扇，一手拍篮球，成为比赛间歇一道靓丽的风景线。

　　“好多年没见过这么热闹的比赛啦！”洛龙区居民李鹏飞是个铁杆儿球迷，经常观看洛阳举行的各类草根篮球比赛，为了看省运会决赛，他提前两个小时自驾车到场为洛阳队加油助威，他说这两年洛阳的篮球氛围越来越浓，喜欢打球健身的群众也越来越多，他每天也要去打1个小时篮球。

　　篮球比赛身体对抗是家常便饭，稍有不慎，就可能引爆两队球员的情绪。值得欣慰的是，在9天的比赛里，现场球迷不仅为主队助威，还经常给客队加油打气。当观众齐声高喊“新乡加油”“商丘加油”时，场上的球员之间也变得更加默契文明。

　　“这样的篮球氛围令人鼓舞，是群众体育该有的氛围。”现场观赛的省体育局群体处处长孙甜甜表示，下一步，将把更多赛事活动放到基层，办到群众身边，让更多人参与其中，获得健康快乐。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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