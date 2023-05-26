洛阳市召开年轻干部座谈会 江凌提出这些期望和要求

12日，全市年轻干部座谈会召开。市委书记江凌出席会议并讲话，强调年轻干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，铸牢政治忠诚，强化使命担当，涵养为民情怀，提升专业能力，锻造过硬作风，为现代化洛阳建设增光添彩、贡献力量。

江凌在全市年轻干部座谈会上强调

铸牢政治忠诚 强化使命担当

为现代化洛阳建设贡献力量

12日，全市年轻干部座谈会召开。市委书记江凌出席会议并讲话，强调年轻干部要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，铸牢政治忠诚，强化使命担当，涵养为民情怀，提升专业能力，锻造过硬作风，为现代化洛阳建设增光添彩、贡献力量。

座谈会现场气氛热烈，任庆鹏、张雄、高国龙、王珂、樊齐森、聂小会、郑园园、祖良军、张田等年轻干部代表结合自身经历分享感悟体会，李华敏、张亚磊、刘洋、赵伟宁、朱恩成、耿笑、张民楷、吴琼琼、鲁俊生、赵高飞、孔冬冬、彭海、贾之骏、郭永成、石磊、薛鹏程、查江鑫等年轻干部积极发言，对年轻干部队伍建设等工作提出建议。

江凌指出，年轻干部队伍建设决定着一个地方干部队伍的活力和可持续竞争力。习近平总书记高度重视年轻干部队伍建设，作出一系列重要论述，提出一系列新理念新思想新论断，为我们加强年轻干部队伍建设提供了根本遵循。市委把年轻干部队伍建设作为一项重要任务牢牢抓在手上，采取一系列务实举措，助力年轻干部成长成才，为现代化洛阳建设提供了强有力保障。

江凌对年轻干部提出五点要求。一要铸牢政治忠诚。在强化理论武装中铸牢忠诚，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓要义，自觉用以武装头脑、指导实践、推动工作；在强化实践历练中铸牢忠诚，认真落实党中央、省委、市委决策部署，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”；在严肃党内政治生活中铸牢忠诚，自觉参与党内政治生活，提升党性修养、锤炼政治品格；在遵守政治纪律政治规矩中铸牢忠诚，尊崇党章、遵守党规、严明纪律、严守规矩，任何时候都不越“红线”、不碰“高压线”。

二要强化使命担当。始终保持强烈的事业心，树立“为做事而做官，而不是为做官而做事”理念，把为老百姓做事作为最大的价值追求，全心全意为群众谋福利、为地区谋发展；始终保持朝气、锐气、勇气，以只争朝夕的精神和倾力而为的劲头谋划推进工作；始终保持进取精神，强化争先进位意识，提高标准、勇争一流、锐意进取，更好担负起新时代新征程的使命任务。

三要涵养为民情怀。始终站稳群众立场，深入了解群众，切身体验普通群众的生活状态，始终掌握群众思想情绪；设身处地从群众角度看问题，注重换位思考，将心比心、以心换心，真正把工作做到群众心坎上；切实维护好群众利益，善于算大账、算长远账，千方百计为群众谋利益；善用群众智慧和力量，尊重群众首创精神，善于发现总结推广基层创造性经验，从基层的生动实践中汲取智慧。

四要提升专业能力。更加注重学习，主动向书本学习、向群众学习，不断开阔眼界，丰富知识储备，做到与时俱进；深入调查研究，带着问题，深入一线，到群众中找答案、到基层找办法；加强实践锻炼，亲自上手抓工作，带着大家一起干，不断提升把握产业风口、推动科技创新、开展资本运作、运用互联网手段等能力。

五要锤炼过硬作风。养成深入研究工作的习惯，善于在操作层面研究解决问题的办法，加快推动思维方式由“把关”思维向“有解”思维转变，敢于攻坚克难，让凝心聚力干事创业成为年轻干部的鲜明特质。

江凌最后强调，年轻干部担负着推进现代化洛阳建设的重要使命，要奋力在加快建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌新征程中历练成长、建功立业，与洛阳共同成长、共赢未来。

市领导王军、王森等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)