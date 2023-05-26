“省BA”决赛：洛阳男篮登上巅峰

昨日晚间，经过9天7轮角逐，河南省第十四届运动会社会组男子篮球比赛在新安县体育中心体育馆落下帷幕。这场给无数观众带来欢乐的“省BA”，决出了最终名次。当晚，在第一名的角逐中，洛阳男篮以81比78击败商丘队，登上巅峰；当天下午举行的三四名比赛中，濮阳男篮击败南阳队获得第三名。

昨日晚间，经过9天7轮角逐，河南省第十四届运动会社会组男子篮球比赛在新安县体育中心体育馆落下帷幕。这场给无数观众带来欢乐的“省BA”，决出了最终名次。当晚，在第一名的角逐中，洛阳男篮以81比78击败商丘队，登上巅峰；当天下午举行的三四名比赛中，濮阳男篮击败南阳队获得第三名。

此前一天结束的社会组女篮比赛，新乡队、焦作队获得本次比赛的一等奖，平顶山队、洛阳队获二等奖，郑州队、驻马店队和安阳队获三等奖。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 张怡熙 文/图）