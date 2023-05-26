省运会赛场上的“安小青”

“大伯您好，请从右手通道入场，小心脚下台阶。”在新安县体育中心体育馆入口，一群身着绿色服装的“安小青”带着甜甜的微笑，疏导人流。

“大伯您好，请从右手通道入场，小心脚下台阶。”在新安县体育中心体育馆入口，一群身着绿色服装的“安小青”带着甜甜的微笑，疏导人流。赛场内，一名篮球队员猝然摔倒，“安小青”们拎着拖把冲进赛场，擦拭地板，扫清隐患……

这里是省十四运会社会组篮球比赛的现场。赛场内，选手们挥汗如雨奋勇拼搏，看台上，观众们齐声呐喊余音绕梁，聚光灯之外，这群被称为“安小青”的大学生青年志愿者，利用假期，为省运会的顺利举办提供各类保障。

据介绍，“安小青”是共青团新安县委联合新青年协会推出的青年志愿者服务品牌，旨在为当地经济社会发展贡献青春力量。经过几年的发展，该志愿服务品牌受到越来越多当地青年的关注和参与。

“省运会在家乡举办，当好东道主，咱义不容辞。”即将升入大二年级的孙会娟早在放暑假前就一直通过微信平台关注“安小青”的志愿服务工作。看到招募省运会志愿者的信息，她立刻报了名，连一天都舍不得休息，赶到了省运会赛场。

“我们是省运会的宣传员。写推文、拍摄视频照片，宣传省运会，宣传家乡洛阳。”孙会娟说，此外，他们还会第一时间搜集、转发来自省运会官网、掌上洛阳客户端发布的省运会相关新闻，让权威的咨询通过指尖传递。

今年的省运会有6个项目在新安县举办，每个项目都有十几支代表队参赛。营造干净整洁的赛场环境，展示洛阳文明形象，每个“安小青”都重任在肩。

为此，他们每天顶着高温开展引导服务，为交警、安保、医护等现场的专业人员送餐送水，提供后勤保障。当赛场出现伤情，他们第一时间抬担架送伤员。

前两天举行的省运会门球比赛上，一名60多岁的女选手突发身体不适，志愿者们送来矿泉水和防暑降温的药物，并守在身旁，直到老人转危为安。

6月下旬至今，新安县已有超过1000人次大学生志愿者参与省运会保障工作，他们热诚周到的服务如拂面轻风，在炎炎夏日送来阵阵清凉。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 黄明 文/图)