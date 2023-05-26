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明确提出！洛阳要打造“牡丹花都 北国花城”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.06 23:59

市委召开专题会议
研究“牡丹花都 北国花城”建设等工作
江凌主持 徐衣显参加

　　6日下午，市委召开专题会议，研究“牡丹花都 北国花城”建设等工作。市委书记江凌主持会议。

　　牡丹是洛阳的特色文旅名片。市第十二次党代会提出要打好“国花牡丹”牌，高标准建设提升牡丹观赏园，深入挖掘牡丹文化内涵，拉长牡丹产业链条，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。在加快牡丹产业发展、营造沉浸式体验场景的基础上，打造“牡丹花都北国花城”城市名片，对于提升洛阳牡丹品牌影响力具有重要意义。

　　会议听取“牡丹花都 北国花城”建设方案汇报。会议指出，要在“牡丹花都”基础上建设“北国花城”，进一步丰富内涵、提升品质，让游客到洛阳不仅能春季看牡丹，还能四季赏花，不仅能在游园中赏花，还能漫步城中皆可赏花，持续叫响“牡丹花都”品牌。要统筹好空间营造和文化提升，既在物理空间上营造花城浓厚氛围，又注重“花城”文化属性，引领带动更多市民爱花、护花、种花、养花，让“花城”形象深入人心。要统筹好牡丹观赏和牡丹种植，既发挥洛阳牡丹文化优势，在提升观赏性、带动文旅产业发展上持续用力，又积极创造条件，在扩大种植面积、拉长产业链条上主动作为；既发挥本地优势、整合各类资源，在具备条件的区域积极发展种植牡丹，又深入分析市场需求，在北上广等城市周边，因地制宜布局牡丹盆花、切花、交易、展示、园林等业态，不断拉长牡丹产业链条。

　　会议强调，要加强组织领导，创新思维理念，强化市场运作，分管市级领导发挥牵头抓总作用，市林业局、市城管局等主管部门积极履职尽责，市属企业强化市场运作，积极引入市场经营主体参与，充分发挥行业协会作用，切实形成工作合力，推动“牡丹花都 北国花城”建设取得实效。要细化设计方案，强化场景营造，着力提升牡丹园观赏水平，加快基础设施提档升级，因地制宜增设木栈道、观景台，方便游客近距离领略牡丹魅力；着力丰富市区花卉种类配置，统筹设置花路、花廊、花墙、花海，形成色彩更鲜艳、观感更强烈的观赏效果，为市民游客打造繁花似锦的花境景观；着力营造沉浸式体验场景，学习借鉴先进城市经验，在牡丹游园、街巷绿地科学设置咖啡小屋等青年喜欢的业态，引入街头艺术表演，打造置身花海、惬意休闲的消费场景，吸引更多市民游客打卡体验。要启动实施三年行动计划，明确责任分工，细化年度任务，迅速行动起来，确保明年牡丹文化节前“牡丹花都北国花城”建设初见成效，有效拉动文旅发展，增强市民自豪感，提升城市影响力。

　　会议听取滨河南路牡丹桥至龙门大道段改造方案汇报。会议指出，要强化系统思维，把滨河南路改造与恢复古都历史中轴线、保持天街完整性、展示天街十二坊整体格局统筹起来，与建春门大街、古城快速路等统筹起来，有效提升游客进出天街十二坊便捷度，为隋唐里坊片区新文旅产业整体运营提供有利条件。

　　会议还就扎实做好世界客属第33届恳亲大会筹备工作提出要求。

　　徐衣显、王军、张玉杰、韩治群、李新红、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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