全市防汛工作会议召开 江凌主持并讲话 徐衣显作具体部署

6日，全市防汛工作会议召开，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示，认真落实省委省政府部署要求，分析研判形势，安排部署工作，确保全市安全度汛。

全市防汛工作会议召开

强化极限思维 确保安全度汛

全力保障人民生命财产安全

江凌主持并讲话 徐衣显作具体部署

6日，全市防汛工作会议召开，深入贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示，认真落实省委省政府部署要求，分析研判形势，安排部署工作，确保全市安全度汛。市委书记江凌主持会议并讲话，市长徐衣显作具体部署。

会上，市气象局对2023年全市气候特征暨汛期气候趋势作了预测分析。市水利局、市应急管理局、市城市管理局分别围绕水旱灾害防御、防汛应急响应、城市内涝风险防范作了发言。栾川县、偃师区汇报了防汛准备情况。

江凌指出，当前，全市即将进入防汛关键期。各级各部门要深刻领悟习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示，认真落实防汛工作“123”“321”要求，立即进入主汛期工作状态，切实把保障人民生命财产安全放到第一位，努力将各类损失降到最低。要强化极限思维，针对可能发生的极端天气和重大自然灾害，把问题和情况估计得更加充分一些，聚焦城市内涝、山区中小流域山洪灾害、淤地坝和尾矿库“头顶库”、地质灾害等重点领域，深度研判风险，完善防御措施，强化责任落实，广泛动员群众，坚决守住防汛安全底线。

江凌强调，要抓好关键环节，确保安全度汛。抓好预报预警，充分发挥气象预报在防灾减灾中的第一道防线作用，着力提高预测的准确性和提前量，强化会商研判，加强指导调度，既精准有效防御应对洪涝灾害，又统筹做好抗旱工作。抓好转移避险，密切监测重点领域风险点，保持敏锐洞察，做到心中有数，一旦出现险情，果断迅速转移群众，牢牢守住不发生群死群伤的“金标准”。抓好抢险救援，加强应急救援力量建设，做好防汛物资准备，及时组织抢险救灾，最大限度降低灾情、减少损失。

江凌强调，要解决突出问题，提升应急能力。深入细致开展风险排查，采取“领导+专家”方式，加强重点部位、薄弱环节问题摸排，举一反三、全面整改，确保把风险隐患化解在主汛期到来之前。健全完善应急响应协同机制，统一指挥调度，高效协同联动，一旦发生汛情灾情，第一时间启动应急响应，紧急时刻果断采取相应防御举措。完善应急预案体系，提高预案科学性和可操作性，加强防汛实战演练，切实把各项预案落到实处，坚决守护人民群众生命财产安全。

就做好防汛具体工作，徐衣显指出，要全面彻底查险除患，坚持把隐患当事故、把重大风险隐患整治作为防灾减灾工作的先手棋，常态化排查、闭环式整治，做到整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”，确保动态清零，杜绝“带险入汛”。要精准高效监测预警，加强集中会商研判，完善协调联动机制，健全信息发布系统，突出抓好应急避险，实现“五情贯通”，做到“五预统筹”，打赢防汛救灾主动仗。要盯紧看牢重点领域，有效防御山洪地质灾害，加强河道、水库和尾矿库防洪安全防范，做好城市排水防涝应急管理，努力将各类损失降到最低。要强化提升应急能力，立足防大汛、抗大洪、抢大险、救大灾，优化工作预案，做好常态演练，备足防汛物资，强化队伍建设，深化宣传教育，确保防汛备汛各项措施落实落细落地。要压紧压实责任链条，切实把保障人民生命财产安全放在第一位，加强组织领导，严格值班值守，强化督导问责，做到守土有责、守土负责、守土尽责。

王军、张玉杰、韩治群、李新红等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)