2000余人！洛阳海澜集团服装产业基地项目第二批招工开始

记者6日从洛龙区获悉，随着洛阳海澜集团服装产业基地项目一期建设进度加快，近日项目启动第二批招工，计划招聘缝纫工、裁剪工等工种，共计2000余人。

记者6日从洛龙区获悉，随着洛阳海澜集团服装产业基地项目一期建设进度加快，近日项目启动第二批招工，计划招聘缝纫工、裁剪工等工种，共计2000余人。 记者6日从洛龙区获悉，随着洛阳海澜集团服装产业基地项目一期建设进度加快，近日项目启动第二批招工，计划招聘缝纫工、裁剪工等工种，共计2000余人。 洛龙区人社局相关负责人介绍，自去年签约以来，洛阳与海澜集团强化对接、周密配合，市、区两级组建项目服务专班，倒排工期、挂图作战，集中资源、集中力量，全力推动项目建设提速增效。截至目前，该项目厂房、综合楼、宿舍楼、仓库等建设已基本完工，具备基本投产条件。 此次招工工种主要包括缝纫工、小烫工、大烫工、中检员、后道检验员、车间办统计员、仓保员、包装工、裁剪工、裁剪辅助工、门卫、清洁工、服装制版师、制版师助理、服装CAD排料工。其中，缝纫工招聘2000名，缝纫工熟练后月收入可达4500元至6000元，工资实行计件制、多劳多得。 应聘者可前往洛龙区佃庄镇岳洛路(佃庄镇卫生院向西1公里)，或导航搜索“洛阳海澜服装生产基地”进行现场报名。 据了解，洛阳海澜集团服装产业基地项目一期计划占地300多亩，生产产品以衬衫、夹克、裤子、棉服和T恤为主，规划5年内发展为万人服装生产基地。洛阳将积极促进上下游服装产业在佃庄镇集聚，打造在国内具有重要影响力的服装产业集群。 (洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 杨小燕 张俊望 文/图)