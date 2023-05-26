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江凌到伊川县调研乡村振兴和城镇化建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.05 22:46

江凌在伊川县调研时强调
高质量推进以县城为载体的城镇化
奋力开创全面推进乡村振兴新局面

　　5日，市委书记江凌到伊川县调研特色产业发展、乡村治理、新型城镇化等工作，强调要坚持以人民为中心的发展思想，全面实施乡村振兴战略，加快推进以县城为重要载体的城镇化建设，不断提高农民收入和人民生活品质。

　　伊河西岸，伊川乡村振兴示范区平等片区高标准农田项目建设如火如荼。江凌现场察看农田改造情况，询问建设运营模式，细算投资收益大账，指出要整合资源，对接融资，引入运营企业，在提升规模效益、保障粮食安全的基础上，同步提升乡村建设水平。高山镇丹参种植基地初具规模，一派勃勃生机。江凌察看丹参长势，了解亩均效益，鼓励创业乡贤扩大规模、打通销路、拉长链条，进一步完善利益联结机制，带动群众共同增收。在鸦岭镇湖羊养殖基地，江凌听取牛羊产业发展汇报，指出要聚焦发展目标，加快扩群增量，发挥龙头带动作用，扶持中小养殖户发展，统筹做好良种推广、疫病防控等工作，着力提升养殖效益。南府店社区投资运营的龙凤山古镇古色古香、业态丰富，江凌指出要把握新文旅产业特征，打造汉服体验、亲子研学等沉浸式消费场景，用好短视频引流手段，不断扩大乡村旅游影响力带动力。

　　在鸣皋镇杨海山村乡里中心、河滨街道浥涧社区乡里中心，江凌走进便民服务中心、托幼中心、日间照料中心等场所，了解“五星”支部创建、公共服务进村(社区)情况，对当地创新乡风积分管理、基层网格化治理等做法给予肯定。他指出，要坚持以党建引领乡村治理，建好用好乡里中心，突出公益性服务，注重可持续运营，更好满足群众多样化多层次需求；健全党组织领导的自治、自乐、志愿服务组织，提高农民自我管理、自我服务能力，加快实现乡村有效治理；因地制宜开展技能培训，注重与用工企业、劳务输出机构等开展合作，打造特色劳务品牌。基层党员干部要走好新时代党的群众路线，真正接触群众、了解群众，解决好群众急难愁盼问题。

　　位于鸦岭镇的伊川县第一高中附属学校，是小规模学校撤并安置学校。江凌走进校园察看校园环境，叮嘱当地加大农村寄宿制学校建设力度，科学有序推进小规模学校和教学点撤并，做好交通、住宿、困难学生资助等服务，让农村孩子接受更好的教育。

　　县城是城镇体系的重要组成部分。江凌实地考察鹤鸣大道提升、伊川中医院新院区等重点项目建设，并召开座谈会，听取伊川滨水新城规划方案汇报。他强调，要高质量推进以县城为重要载体的城镇化建设，一体谋划推动县城扩容提质、产城融合发展、城乡统筹发展，着力建设宜居宜业现代化县城。要提高规划科学性合理性，紧密对接中心城区，北优东扩、拥河发展，着力补齐交通设施、人居环境、公共服务等突出短板，高标准打造滨水城市。要深入研究新城建设与老城改造的关系，既鼓励支持新谋划的公共服务项目优先在新区布局，提升新区活力，又加快推动老城“微改造”，完善服务功能。要坚持科学规划、从容建设，优化发展策略路径，合理确定建设时序，一年接着一年干，一张蓝图绘到底，着力增强县城承载力吸引力，不断提升群众获得感幸福感。

　　调研中，江凌还考察了中钢洛耐(伊川)先进材料产业园项目，鼓励企业紧抓退城入园、成功上市机遇，强化改革创新，加快转型升级，致力打造国际一流的先进耐火材料创新研发和生产制造基地。

　　王军、韩治群、仝宇鹏等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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