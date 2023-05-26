保洁员捡到一个挎包，里面有4200元……

近日，市民韩小梅拨打热线66778866说，他们社区有一位67岁的老人捡到一个挎包，里面装有4200元现金和数张银行卡等物品，经过大家的爱心接力，成功找到了失主。

近日，市民韩小梅拨打热线66778866说，他们社区有一位67岁的老人捡到一个挎包，里面装有4200元现金和数张银行卡等物品，经过大家的爱心接力，成功找到了失主。

韩小梅是老城区邙山街道办事处苏滹沱社区工作人员，她所说的拾金不昧的老人是该社区居民张长寿，今年67岁，目前在机场路附近一公园当保洁员。当日临近中午，他下班回家途中，看到地上有一个女式挎包。老人捡起挎包发现，里面不仅有数张银行卡、购物卡等，还有一沓现金。“我在现场等了一会儿，不见失主前来认领，只好把挎包带回去，交到了社区。”张长寿说。

韩小梅在大家的见证下清点了挎包内的物品，一共有现金4200元，还有一张身份证，上面显示失主贾女士是孟津区麻屯镇人。为尽快寻找失主，她拨打110报警求助。很快，邙山派出所民警到达现场，根据失主的身份信息辗转联系到对方。

当日下午，贾女士匆匆来到苏滹沱社区认领物品。原来，贾女士骑着电动车回家，将挎包放在了踏板上，途中挎包掉了下来。挎包失而复得，贾女士连连向张长寿等人表示感谢，并抽出300元送给张长寿，被老人婉拒。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 石智卫 文/图）