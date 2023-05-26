江凌与中铁（上海）投资集团董事长王传霖举行工作会谈

4日，市委书记江凌与来洛考察的中铁(上海)投资集团有限公司党委书记、董事长王传霖举行工作会谈，双方围绕深化基础设施建设等领域合作进行深入交流。
4日，市委书记江凌与来洛考察的中铁(上海)投资集团有限公司党委书记、董事长王传霖举行工作会谈，双方围绕深化基础设施建设等领域合作进行深入交流。
4日，市委书记江凌与来洛考察的中铁(上海)投资集团有限公司党委书记、董事长王传霖举行工作会谈，双方围绕深化基础设施建设等领域合作进行深入交流。
双方一致认为，当前，洛阳发展正处于重要战略机遇期，呈现出积极向上发展态势。双方在基础设施建设、城市有机更新等领域合作空间广泛、潜力巨大。下一步，双方将在前期良好合作基础上，充分发挥中铁(上海)投资集团在融资、施工、连片开发方面的综合优势，积极顺应国家政策导向，坚持政府引导、市场化运作，务实推进各类合作项目，实现地企双方互利共赢。洛阳将始终靠前服务、优化环境，为项目顺利开展提供全方位保障。
中铁(上海)投资集团党委委员、纪委书记张晓东，中铁(上海)投资集团副总经理吴明寿，市领导王军、张玉杰、李新红等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
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