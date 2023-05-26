昨日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神和2023全省文旅文创发展大会精神，研究文旅文创、平安建设、公安、城市提质等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要指示精神和2023全省文旅文创发展大会精神

研究文旅文创、平安建设、城市提质等工作

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国列席

昨日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要指示精神和2023全省文旅文创发展大会精神，研究文旅文创、平安建设、公安、城市提质等工作。市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国列席会议。

会议指出，要深入学习习近平总书记对党的建设和组织工作作出的重要指示，紧紧围绕全面从严治党主题主线，以党的政治建设为统领，扎实做好理论武装、选贤任能、强基固本、育才聚才各项工作，不断提高组织工作质量。更加有效开展党员教育培训，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。结合洛阳实际，持续推动干部队伍年轻化专业化，强化党的基层组织建设，全面了解和精准识别干部，着眼创新发展所需打好育才聚才组合拳，为现代化洛阳建设提供有力支撑。加强组工队伍建设，努力建设讲政治、重公道、业务精、作风好的模范部门。要深入学习习近平总书记在《求是》杂志发表的重要文章《努力成长为对党和人民忠诚可靠、堪当时代重任的栋梁之才》，筑牢理想信念根基，守住拒腐防变防线，树立和践行正确政绩观，练就过硬本领，发扬担当和斗争精神，贯彻党的群众路线，努力在新时代新征程上留下无悔的奋斗足迹。

会议强调，2023全省文旅文创发展大会在洛召开，是省委省政府对洛阳工作的充分肯定和大力支持，进一步增强了全市做大做强文旅产业的信心决心，扩大了洛阳文旅的影响，明晰了文旅文创发展的路径。各级各部门要深入贯彻落实省委省政府部署要求，抢抓机遇、乘势而上，坚定不移走好新文旅产业发展之路。要深入系统谋划文旅产业发展，聚焦“文旅文创成支柱”发展目标，紧盯城市文旅、乡村旅居“两大板块”，突出深体验、夜经济、可重复“三个着力点”，着力抓好白马寺片区、金元古城和隋唐洛阳城宫城片区、涧西工业遗产街区、隋唐里坊片区、龙门片区、关林片区、伏牛山片区等“七大片区”，大力发展沉浸式演艺、剧本娱乐、汉服体验、亲子研学、电竞数娱、高端民宿“六大业态”，加快打造全国沉浸式文旅目的地。要抓好重点文旅项目建设，已落地的万达文旅小镇、方特华夏历史文明传承创新示范园等重点项目要加大推进力度、早日见到成效；新谋划的唐宫体验片区、天街十二坊等历史中轴线项目要加快组织实施，再现盛唐气象；龙门、博物馆等传统优质项目要按新文旅理念加快转型，发挥好持续引流作用。要提前做好2023年河洛文化旅游节活动筹备，高标准策划主题文旅活动，在持续引流、精准招商上下功夫，持续扩大洛阳文旅影响。要做实文旅基础性工作，抓好对外重大交通基础设施建设，提升干部能力素质，健全行业协会组织，提升文旅服务标准，强化文旅品牌营销，不断提升游客体验感获得感。

会议传达学习全国、全省相关会议精神，研究政法和平安建设工作。会议指出，抓好政法工作，安全稳定是前提，公正司法是核心，队伍建设是关键。要深化风险排查化解，切实把隐患化解在基层。要突出专项治理，着力化解问题楼盘、信访积案等重点问题，最大限度维护群众合法权益。要加强司法监督，统筹运用各种监督手段，维护司法公平正义。要完善治理机制，强化群防群治和社会面防控，推进基层治理体系和治理能力现代化。

会议传达全国、全省公安机关视频会议精神，研究贯彻落实工作。会议指出，要狠抓队伍建设，牢牢把握公安机关是政治机关的定位，树牢为民宗旨，抓严纪律作风，提升能力素养，锻造对党忠诚、对人民有感情的公安队伍。要创新警务机制，统筹好街面巡防和社区警务建设、干警和群众，以及各警种之间的关系，切实维护好社会稳定。要加强智慧公安建设，加大技术投入力度，提高案件侦破率和群众安全感。

会议听取全市“两建设、三改造”情况汇报。会议强调，要改变思维观念，更多依靠市场机制和市场力量推动城市提质。要把城市提质与推动平台公司市场化转型结合起来，促进城市建设和公司运营良性循环。要更加注重“微改造”，以“小切口”突破实现城市“大变化”。要加强项目谋划设计，以城建“十大项目”为抓手，强力推动老旧小区改造攻坚、城市阳台、邻里中心等建设，不断提升城市功能品质。

会议还研究了其他事项。 （洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 见习记者 马乐）