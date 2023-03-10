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开展基础设计审查！洛阳石化百万吨乙烯项目加速推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.02 21:42

　　百万吨乙烯项目加速推进！2日，记者从洛阳石化获悉，近日在中国石化集团公司发展计划部组织下，洛阳石化百万吨乙烯项目乙烯等装置基础设计审查会近日在洛阳顺利召开，待后续反馈意见得到中国石化集团公司批复后，整体项目将进入全面建设阶段。

　　会议期间，与会领导和专家听取了洛阳石化对项目背景、进展及内审情况介绍，以及各设计单位对项目基础设计内容的汇报。整体审查采取查阅资料、分组讨论、阶段汇报、专业审查等形式，分8个专业组对乙烯项目化工工艺、定员、分析化验等设计内容进行复核。

　　按照审查要求，各专业组根据中国石化集团公司批复的总体设计，对项目基础设计的完整性和合理性进行复核，根据以往历次风险评估经验，对项目各单元设计方案的合理性进行复核，并在确保安全的前提下，层层优化设计方案，确保项目满足现行设计规范、标准和要求，以及项目所在地政府对安全环保消防的规定和要求。通过严格审查复核，最终各专业组共提出600余项审查意见和建议，并形成正式审查意见，已向建设单位、设计单位反馈。

　　“结合此前召开的炼油配套工程基础设计审查会，加上此次审查，百万吨乙烯项目建设实现了进一步推进。后续我们将积极配合设计单位，根据审查意见做好核对修改工作，尽快形成反馈意见上报总部。”洛阳石化相关负责人表示。

　　目前洛阳石化百万吨乙烯项目的能评、环评、安全预评价、取水等行政许可均已办理完毕，长周期设备采购、第一批土地招拍挂、场地平整、园区基础设施建设，以及园区现场相关工作均在有序推进中。根据规划，后续企业将进一步统筹协调各方面力量，高标准推进百万吨乙烯项目及炼油配套工程建设，为构建中国石化“一基两翼三新”产业格局、补齐中西部地区石化产业链短板、加快打造国内一流的绿色石化先进材料产业基地作出新的贡献。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 郭谦 文/图）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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