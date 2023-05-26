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北京中医药大学东直门医院洛阳医院揭牌 伊滨院区开诊
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.01 22:25

北京中医药大学东直门医院洛阳医院揭牌，伊滨院区开诊
洛阳国家区域医疗中心建设再结硕果
江凌、徐安龙揭牌 刘群峰、徐衣显、孙延文、支安宇、王显等出席

　　洛阳国家区域医疗中心建设再结硕果！1日，北京中医药大学东直门医院洛阳医院揭牌，伊滨院区正式开诊，助力洛阳打造区域医疗服务高地，更好满足洛阳乃至豫西地区人民群众卫生健康需求。

　　省委常委、市委书记江凌，北京中医药大学校长徐安龙出席活动，并共同为北京中医药大学东直门医院洛阳医院揭牌。国家中医药管理局规财司司长刘群峰，北京中医药大学东直门医院院长王显，省发改委副主任、一级巡视员支安宇，省卫健委副主任王福伟，省财政厅二级巡视员王献鸿，洛阳市领导徐衣显、孙延文、王军、安颖芳、王国辉等参加相关活动。

　　2022年5月，洛阳获批国家中医(脑病)区域医疗中心，项目医院为北京中医药大学东直门医院洛阳医院，依托医院为洛阳市中医院。目前，东直门医院已选派70名专家到洛阳开展坐诊、查房、学术交流等工作，并柔性引进东直门医院脑病学科王永炎院士、骨科徐林院士团队进驻伊滨院区。目前，洛阳医院已与北京总部建立远程会诊平台、疑难疾病讨论机制，诊疗水平、科研能力及急危重症救治能力有了较大幅度提升。

　　揭牌仪式后，江凌等实地察看伊滨院区基础设施建设、日常管理运行、医疗能力建设情况。他强调，要抢抓与东直门医院合作机遇，深入学理念、学方法、引人才，用好新引进的先进医疗设备，抓好医德医风建设，提高医院建设管理运营水平，完善交通等配套服务，为群众就诊提供便捷，切实发挥好国家区域医疗中心作用。要坚持以患者为核心，按照现代化医院就诊标准，调整优化流程走线，提升导诊台、候诊区等公共区域功能，为广大患者提供良好就医体验。要为东直门医院来洛的医疗专家创造更好的工作和生活条件，提升诊疗室内的配套服务设施，为医护人员提供良好工作环境。

　　市长徐衣显在致辞时说，北京中医药大学东直门医院洛阳医院揭牌、伊滨院区正式开诊，是贯彻落实中央重大部署、建设国家区域医疗中心的具体行动，也是打造健康洛阳、增进群众福祉的民生工程。希望东直门医院充分发挥“医疗国家队”优势，在专业技术、科研学术、学科建设、人才培养等方面持续深化合作，和洛阳携手共进、合力打造国内领先的国家中医(脑病)区域医疗中心。洛阳将一如既往为项目建设、医院运营提供服务、营造环境，推动双方合作取得更多丰硕成果。

　　王显代表医院发言时表示，国家区域医疗中心东直门医院洛阳医院的建设，是东直门医院发展历程的再一次开拓。医院将着力统筹院士、国医大师、全国名中医、首都国医名师团队及优势学科、专科医疗资源配置，持续把人才、技术、品牌及管理进行“平移”，实现资源汇聚效益最大化和服务效率最优化，打造立足洛阳、辐射中西部地区的中医药防治服务体系，让更多群众就近享受国家中医药优质诊疗服务。

　　近年来，洛阳坚持以人民健康为中心、以公共卫生安全为底线、以“健康洛阳”行动为抓手，持续深化医药卫生体制改革，完善优化优质医疗资源布局，呼吸、中医(脑病)2个国家区域医疗中心，癌症、呼吸、神经、妇科、皮肤等5个省级区域医疗中心已落地。

　　北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区，是国家中医(脑病)区域医疗中心新建院区，位于伊滨区吉庆路以南、高铁大道以北、东棘街以西、西棘街以东区域，建设用地面积159.06亩。项目分两期建设，一期建设内容包括医疗综合区、教研行政和康复医学区，设置床位1200张。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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