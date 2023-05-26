快讯！北京中医药大学东直门医院洛阳医院揭牌 伊滨院区同步开诊

洛阳打造国家区域医疗中心再添新动能！1日上午，北京中医药大学东直门医院洛阳医院正式揭牌，伊滨院区同期开诊，助力洛阳打造区域医疗服务高地，更好满足洛阳市乃至豫西地区人民群众卫生健康需求。 洛阳打造国家区域医疗中心再添新动能！1日上午，北京中医药大学东直门医院洛阳医院正式揭牌，伊滨院区同期开诊，助力洛阳打造区域医疗服务高地，更好满足洛阳市乃至豫西地区人民群众卫生健康需求。 在国家中医药管理局、省发改委、省财政厅、省卫健委的精心指导帮助下，2022年5月，洛阳市获批国家中医(脑病)区域医疗中心，项目医院为北京中医药大学东直门医院洛阳医院，依托医院为洛阳市中医院。 北京中医药大学东直门医院洛阳医院实行“一套班子、两块牌子、三个院区、独立运营、统筹发展”的合作模式。目前，东直门医院已先后选派70名专家入驻洛阳医院开展坐诊、查房、学术交流等工作。 北京中医药大学东直门医院洛阳医院伊滨院区，是国家中医(脑病)区域医疗中心新建院区，位于伊滨经开区吉庆路以南、高铁大道以北、东棘街以西、西棘街以东区域，建设用地面积共计159.06亩。项目分两期建设，一期建设内容包括医疗综合区、教研行政和康复医学区，设置床位1200张。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 王博东 文/图）