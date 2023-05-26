行走河南尽览千年风采，读懂中国再谱当代华章。6月30日，2023全省文旅文创发展大会在洛阳召开。会议深入贯彻习近平总书记关于文化旅游工作的重要论述和视察河南重要讲话重要指示，对实施文旅文创融合战略作出全面部署，加快塑造“行走河南·读懂中国”品牌，推动文旅文创产业成支柱，为推进中国式现代化建设河南实践注入新动能。省委书记楼阳生讲话，省长王凯主持，省政协主席孔昌生出席。

楼阳生在2023全省文旅文创发展大会上强调

加快塑造“行走河南·读懂中国”品牌

为推进中国式现代化建设河南实践注入新动能

王凯主持 孔昌生、江凌、王战营、陈星、安伟、张建慧、张敏出席

行走河南尽览千年风采，读懂中国再谱当代华章。6月30日，2023全省文旅文创发展大会在洛阳召开。会议深入贯彻习近平总书记关于文化旅游工作的重要论述和视察河南重要讲话重要指示，对实施文旅文创融合战略作出全面部署，加快塑造“行走河南·读懂中国”品牌，推动文旅文创产业成支柱，为推进中国式现代化建设河南实践注入新动能。省委书记楼阳生讲话，省长王凯主持，省政协主席孔昌生出席。

楼阳生指出，近年来，省委和省政府锚定“两个确保”，把文旅文创融合战略作为“十大战略”之一，高起点谋划、高质量推进，各地各有关部门积极作为、开拓进取，文旅文创融合发展取得阶段性成效。要提升思想认识，深刻理解实施文旅文创融合战略是坚定文化自信、赓续历史文脉的具体行动，是实现物质文明和精神文明相互协调、相互促进的重要抓手，是扩大内需拉动消费、培育新的支柱产业的迫切需要，进一步增强责任感使命感，抢抓机遇、乘势而上，推动形成文旅文创深度融合新格局，走好文化大省以文化人、以文兴业的新路子。

楼阳生强调，要抓实重点任务，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，坚持创意驱动、美学引领、艺术点亮、科技赋能、跨界融合，把我省打造成为中华文化传承创新中心、世界文化旅游胜地。

一要强化标识构筑，塑造“行走河南·读懂中国”品牌。充分用好我省丰富的文旅资源，聚焦“读什么、在哪读、怎么读”，深度开发文旅精品线路和景区，高标准规划建设博物馆群，积极构建中华文化超级IP矩阵，开展体系化推广推介，让更多人在行走河南中触摸历史、感知文明、滋养精神、读懂中国。

二要赓续历史文脉，建设文物强省考古强省。坚持新时代文物工作方针，加大文化遗产保护力度，做好考古发掘和研究阐释，创新文化遗产展示传播，切实扛牢扛稳守护国家历史文脉、研究阐释中华文明的重大责任。

三要讲好黄河故事，建设具有国际影响力的黄河文化旅游带。以保护传承弘扬黄河文化为主题，加快建设黄河国家文化公园、郑汴洛国际文化旅游目的地，推出黄河文化研学之旅，把黄河打造成为连通古今的文脉河、近悦远来的观光河、造福人民的幸福河。

四要用好山水资源，建设全国重要的休闲康养基地。以太行山、伏牛山、大别山地区为重点，以5A级景区建设为带动，提质发展乡村旅游，着力打造精品民宿，加快培育康养产业，打造各具特色的康养胜地。

五要丰富业态体验，大力发展新文旅。做好“旅游+”、“+旅游”的文章，发展城市旅游、工业旅游、农业旅游、红色旅游、体育旅游等，加强颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播，以新文旅出圈出彩带动经济社会高质量发展。

六要深化创意创新，加快发展全链条文创产业。坚持文创主体、文创人才、文创产品一体推进，做强工艺美术产业，打造精品演艺项目，发展影视动漫，推动非遗活态传承和创新发展，加快特色化、集群化、品牌化发展。

七要加快数智赋能，构建数字文旅新高地。在文旅资源的可视化呈现、互动化传播、便捷化消费上下功夫，打造数字文旅新基建，培育数字文旅新场景，发展数字文旅新消费，为文旅产业高质量发展插上“数字翅膀”。

八要突出龙头带动，培育文旅文创旗舰劲旅。坚持招大育强，打造一流现代文旅集团，扶持高成长性文创企业发展，积极引进国内文旅文创龙头企业，以企业强有力支撑产业强。

九要注重品质提升，完善“食住行游购娱”服务体系。提高景区品质，打造舒适交通，推动豫菜振兴，提供优质住宿，挖掘消费潜力，让游客乘兴而来、满意而归、愿意再来。

楼阳生指出，推进文旅文创融合发展，是我省一定要做好、也完全可以做好的一篇大文章。各级党委和政府要把实施文旅文创融合战略摆上突出位置，强化机遇意识、政策支持、人才支撑、宣传推介、综合治理，不断擦亮“行走河南·读懂中国”品牌，为推进中国式现代化建设河南实践作出新的更大贡献。

会议通报了全省文旅文创融合战略推进情况，为首批12个省文化和旅游消费示范县(市、区)授牌。

省委常委、洛阳市委书记江凌在大会上汇报了洛阳推动新文旅产业发展的做法和成效。他说，以年轻人为主要消费群体的新文旅产业，正在成为文旅产业的“风口”。洛阳深刻把握新文旅产业“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”的特征，加快培育新文旅产业业态，开发沉浸式文旅产品，打造沉浸式消费场景，创新沉浸式旅游组织方式，着力重塑文旅产业业态；探索新文旅产业引流方式，把移动端作为主要传播平台，把短视频作为主要传播载体，把交互式作为主要传播方式，着力做到“线上做流量、线下做变现”；构建新文旅产业投资模式，做强国有投资平台，引进行业龙头企业，用好产业引导基金，着力探索以项目整合创意、投资、运营三类主体的投资新模式；优化新文旅产业发展环境，强化政策支持，促进城景交融，提升消费服务，游客体验感和满意度不断提升。洛阳将坚定不移走好新文旅产业发展之路，加快打造全国沉浸式文旅目的地，为建设文化强省作出新的更大贡献。

王战营、陈星、安伟、张建慧、张敏出席。省文化旅游强省工作领导小组成员单位和省直有关单位主要负责同志，各省辖市和济源示范区、航空港区党(工)委主要负责同志及政府分管负责同志，各县(市)区党委主要负责同志等参加。(《河南日报》记者 冯芸 马涛 张笑闻 洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞 孙小蕊)