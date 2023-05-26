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2023河南省文旅文创发展大会城市文旅项目实地观摩活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.30 08:24

2023河南省文旅文创发展大会
城市文旅项目实地观摩活动举行
江凌、王战营、安伟、张建慧等参加观摩　　

　　昨日，2023河南省文旅文创发展大会城市文旅项目实地观摩活动举行。观摩人员走进文旅景区、文创园区、研学基地等，实地感受洛阳文旅文创融合发展的生动实践和突出成效，持续叫响“行走河南·读懂中国”品牌。

　　省委常委、洛阳市委书记江凌，省委常委、宣传部部长王战营，省委常委、郑州市委书记安伟，省人大常委会副主任、周口市委书记张建慧等参加观摩活动。

　　六月的洛阳，游人如织，处处洋溢着文旅文创融合发展带来的生机和活力。观摩组走进大河荟，5G+XR元宇宙产业园，隋唐洛阳城定鼎门·天街、研学营地，隋唐洛阳城宫城区·应天门，洛邑古城等地，实地考察洛阳沉浸式演艺、剧本娱乐产业发展、元宇宙幻境超体空间项目、天街“十二坊”新文旅业态、汉服文化产业发展等情况。大家边走边看，认真聆听介绍，参与互动体验，深入交流探讨，沉浸式感受洛阳文旅产业转型发展的铿锵步伐、巨大变化，为洛阳探索走出一条具有特色的新文旅产业发展之路点赞。

　　观摩人员纷纷表示，洛阳文旅产业发展基础雄厚、资源丰富、亮点纷呈。近年，洛阳坚持以文塑旅、以旅彰文，全面实施文旅文创融合战略，抢抓文旅产业“新风口”，突出“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费、移动端传播”，加快打造全国沉浸式文旅目的地。洛阳文旅频频出圈，跻身文旅“顶流”，创新理念、工作举措、成功经验值得深入学习。大家将以此次观摩活动为契机，坚定文化自信，担当文化使命，积极学习借鉴洛阳的好经验、好做法、好理念，博采众长，共同进步，推进文旅文创融合战略深入实施，叫响“行走河南·读懂中国”品牌，凝聚起推动文旅文创产业成支柱、建设文化强省的强大合力。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 白云飞）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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