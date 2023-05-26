洛阳举行防汛应急救援装备实操演练 守护城市汛期安全【视频】

28日，洛阳举行防汛应急救援装备实操演练，立足防大汛、抗大险、救大灾，实地检验设备运行情况，提前做好应急准备。

28日，洛阳举行防汛应急救援装备实操演练，立足防大汛、抗大险、救大灾，实地检验设备运行情况，提前做好应急准备。

此次演练以二广高速公路洛河大桥下出现积水现象，应急救援队员赶赴现场妥善处置积水为背景。演练中，除了应急救援队员，防汛设备也起到了重要作用。这些防汛设备长什么样？在什么情况下启用？在防汛中能起到什么作用？记者带您了解。

城市排涝车，是清理城市区积水的重要设备。从外表看，它与普通车辆区别不大，实际上别有洞天。打开两侧车门，内部配置有6台抽水泵。“别看它个子小，1台抽水泵1小时能‘喝’掉500吨水。”相关工作人员介绍。车上的浮标，能够确保抽水泵在安全环境下工作。此外，车辆自身携带的发电机，可为抽水泵提供电源。一旦城市区发生强降雨，车辆将迅速赶赴积水点，执行救援任务。由于灵活性强，该车辆此前还曾跨市作战，在防汛工作中立下汗马功劳。