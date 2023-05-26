徐衣显与星云化工董事长于广臣举行会谈

昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的吉化集团星云化工董事长于广臣等举行工作会谈，双方围绕百万吨乙烯下游产业链合作、重大产业项目布局、石化产业集群能级提升等进行深入交流，达成广泛共识。

昨日下午，市长徐衣显与来洛洽谈对接的吉化集团星云化工董事长于广臣等举行工作会谈，双方围绕百万吨乙烯下游产业链合作、重大产业项目布局、石化产业集群能级提升等进行深入交流，达成广泛共识。

徐衣显对于广臣一行的到来表示欢迎，并简要介绍了洛阳市情及百万吨乙烯项目建设情况。他说，洛阳是全国重点建设的现代化工业城市，正抢抓构建新发展格局、推动中部地区高质量发展、融入“一带一路”等重大机遇，以高端化、智能化、绿色化为方向，抢占风口产业新赛道。作为全市产业发展“头号工程”，百万吨乙烯项目如期开工，同步开展下游产业招商，将锚定千亿级产业集群目标，建设上下游一体、具有核心竞争力的绿色石化先进材料产业基地。星云化工与洛阳产业链条互补、合作空间巨大、未来前景广阔，希望双方进一步加强沟通交流，抓紧开展专家团队咨询，深度研判市场需求、链条布局、产能规模、技术路线等，科学编制产业图谱，科学规划空间布局，围绕乙烯下游高端精细化工精准落地项目，集点成链、聚链成群、聚群成势，为洛阳产业发展增添新动能。洛阳市将营造一流营商环境，构建更具吸引力产业生态，为企业提供全生命周期的优质服务，推动项目早日落地、合作走深走实。

于广臣介绍了星云化工生产经营、创新研发、市场开拓等情况。他表示，洛阳产业优势明显、营商环境优越，政策机遇叠加、发展动能强劲，希望通过此次考察进一步增进了解、深化交流，找准务实合作的契合点、发力点、突破点，务实推进合作项目落地，实现产业链、供应链、创新链、价值链“耦合联动”，携手开启合作共赢新篇章。

星云化工是集化工三剂、车用化学品等产品研发、生产、销售于一体的头部企业，在精细化工、汽车化学用品、化工新材料等领域深耕细作，分散剂产品加快替代进口，聚氧化乙烯销量稳居国内首位、世界前三，获得“国家重点高新技术企业”“全国石油化工优秀企业”等多项荣誉。

抚顺东科总裁王长生，市领导何武周等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)