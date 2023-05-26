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江凌与外交部驻港公署特派员刘光源一行举行会谈 徐衣显出席相关活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.27 19:42

“走进中国中西部，共促‘一带一路’合作”外国在港领团和商界参访团来洛访问
江凌与外交部驻港公署特派员刘光源一行举行会谈
徐衣显出席相关活动

　　26日至27日，“走进中国中西部，共促‘一带一路’合作”外国在港领团和商界参访团来洛访问。省委常委、洛阳市委书记江凌与率团来洛的外交部驻港公署特派员刘光源一行举行会谈，就共享发展机遇、扩大开放合作进行深入交流。市长徐衣显出席相关活动。

　　江凌对刘光源率团来洛参访表示欢迎。他说，香港是国家对外开放的重要窗口，是重要的国际金融、贸易中心，在构建我国更大范围、更宽领域、更深层次对外开放新格局中发挥着重要功能。洛阳是历史文化名城，也是新中国重点建设的现代化工业城市，洛阳现代化建设的发展成果是改革开放的生动缩影。希望参访团一行多走走、多看看，透过洛阳这扇窗，沉浸式领略源远流长的中国文化、博大精深的中华文明，近距离感受洛阳人民的热情好客、日新月异的发展变化，共同寻找合作机会，实现互利共赢。洛阳将主动融入“一带一路”建设，依托香港加强对外交往与经贸合作，着力打造一流营商环境，共同开创更加美好的未来。

　　刘光源表示，今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。洛阳是丝绸之路的东方起点之一，是“一带一路”重要节点城市。这里悠久的历史文化、雄厚的工业基础，让外国在港领团和商界人士留下深刻印象。香港是洛阳重要的外资来源地，也是洛阳企业“引进来”“走出去”的重要平台。外交部驻港公署愿发挥外交所长，支持外国驻港领团和商界立足香港平台，走进洛阳、了解洛阳，探寻中华民族协和万邦的文化基因，加强与洛阳的文化交流和互利合作，携手推动共建“一带一路”高质量发展。

　　在洛期间，双方共同举办经贸投资交流会，积极推动文化、经贸、产业、金融等领域务实合作。参访团一行还先后走进龙门石窟、洛阳博物馆、隋唐洛阳城国家遗址公园、中国一拖等地考察，实地感受洛阳文化的独特魅力、对外开放的蓬勃活力和科技创新的澎湃动能。

　　香港特别行政区商务及经济发展局副局长陈百里，香港特别行政区政制及内地事务局副局长胡健民等一同来洛参访。省委外办主任梁杰一，省商务厅厅长王振利，洛阳市领导王军、牛刚等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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