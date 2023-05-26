江凌与中信集团总经理奚国华举行工作会谈 徐衣显参加

26日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委副书记、总经理奚国华一行举行工作会谈，双方围绕深化装备制造业等领域合作进行深入交流。

26日，市委书记江凌与来洛考察的中信集团党委副书记、总经理奚国华一行举行工作会谈，双方围绕深化装备制造业等领域合作进行深入交流。

双方一致认为，中信集团与洛阳携手合作，建立了深厚友谊，在多个领域结出丰硕成果，中信重工等驻洛企业为地方发展作出了重要贡献。深化洛阳与中信集团各领域务实合作，潜力巨大、前景广阔。洛阳和中信集团将共同支持中信重工创新转型、做优做强，加快与“风口”关联、向“风口”转型，在车辆一体压铸、高端装备进口替代等重大装备研发制造等领域实现新突破，积极布局资源开发、矿山智能化等新板块，加快打造世界一流企业。中信集团将充分发挥优势、整合资源，加大放权赋能力度，支持中信重工健全现代企业制度，充分激发企业发展动力活力，为洛阳高质量发展提供更多助力。洛阳将一如既往地为中信集团在洛发展创造良好环境、提供优质服务，实现地企双方互利共赢。

中信集团战略发展部总经理赵文海、党群工作部主任梁丹，市领导徐衣显、王军、张玉杰等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)