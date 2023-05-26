洛阳市委召开专题会议 研究重点文旅项目创意策划等工作

24日，市委召开专题会议，研究重点文旅项目创意策划等工作。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究重点文旅项目创意策划等工作

江凌主持

24日，市委召开专题会议，研究重点文旅项目创意策划等工作。市委书记江凌主持会议。

会议听取万达集团关于龙门石窟景区服务配套设施提升改造项目创意策划情况汇报，就进一步深化项目策划提出要求。会议强调，要强化颠覆性创意，精准分析定位目标客群，突破传统文旅运作模式，努力打造具有强大吸引力和全国影响力的文旅目的地产品。要科学做好规划设计，跳出线性布局思维，强化片区整体布局，统筹地上地下、室内室外空间，合理确定建筑体量和建筑风格，高品质塑造“新唐风”街巷肌理，让文旅小镇更具市井味、烟火气。要深入研究业态创新，立足洛阳优势资源，从市场运营入手，做好文化挖掘和场景营造，提升文化体验功能，真正以新业态场景激活年轻化消费。

会议听取洛阳华夏历史文明传承创新产业园创意规划设计方案，对项目前期创意策划工作给予肯定。会议指出，洛阳历史文化底蕴厚重，在发展文旅产业上具有独特优势和强大市场号召力。要坚持面向全国市场打造主题乐园，深入梳理挖掘洛阳文化IP，把厚重的历史转化为文旅产品、把熟悉的场景呈现出新意，让广大游客在沉浸式场景体验中坚定文化自信。要紧盯年轻群体和亲子群体，创新文旅业态和消费场景，做好营销引流和服务配套，让游客愿意重复体验、重复消费。要强化洛阳特色文化项目开发，增强故事性、找准共情点，既做好传统文化的现代表达，又凸显现代科技的震撼效果，全面提升游乐功能和文化体验。要注重激发“夜经济”消费潜力，丰富夜间消费场景，增强游客参与度和体验感。要做好内容创意与项目设计有机衔接，优化方案、压茬推进，确保项目早日落地，助推洛阳新文旅产业高质量发展。

会议还研究了洛阳奥体中心周边片区策划相关工作，强调要立足伊滨区整体发展，结合产业和城市布局，科学谋划区域功能定位，深入系统做好文旅业态、商业开发、服务配套、交通组织等工作，更好彰显城市形象、激发城市活力。

王军、张玉杰、任丽君等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)