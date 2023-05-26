洛阳市委常委会召开会议

21日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究民族宗教、文明城市创建、优化营商环境等工作。市委书记江凌主持会议，李保国、孙延文列席会议。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

研究文明城市创建、优化营商环境等工作

江凌主持 李保国、孙延文列席

21日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神，研究民族宗教、文明城市创建、优化营商环境等工作。市委书记江凌主持会议，李保国、孙延文列席会议。

会议传达学习习近平总书记在内蒙古巴彦淖尔考察并主持召开加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设座谈会时的重要讲话精神、在内蒙古考察时的重要讲话精神等。会议强调，要深刻领悟习近平生态文明思想，持之以恒加强生态建设，坚持系统观念，突出治理重点，扎实推进山水林田湖草沙一体化和系统治理，不断筑牢高质量发展生态安全屏障。要着力构建现代化产业体系，全力推动重大产业项目落地实施，加快重塑产业格局，不断提升城市发展活力和竞争力。要认真落实中央有关要求，认真开展基层治理不良现象检视整改和专项整治，力戒形式主义、官僚主义，大兴务实之风，弘扬清廉之风，养成俭朴之风，推动中央决策部署落地见效。

会议传达学习习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想研讨会精神，研究全市民族宗教工作。会议强调，要深刻领悟做好新时代民族宗教工作的极端重要性，提高站位、扛牢责任，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，组织引导各族群众、信教群众为全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。要把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作的主线，增进共同性，尊重和包容差异性，着力推动新时代党的民族工作高质量发展。要坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，努力开创宗教工作新局面。要把做好民族宗教工作与做好群众工作结合起来，密切联系群众，解决群众诉求，真正在为民服务中赢得信任和支持。

会议听取了高质量创建全国文明城市工作情况汇报，对做好下步工作提出要求。会议指出，要坚持以文明城市创建统领城市提质，以城市提质支撑文明城市创建，把文明城市创建与文旅产业发展结合起来，加快建设充满活力、富有魅力、极具吸引力的现代化城市。要加快推进城市提质，聚焦重大基础设施、重大民生工程和重点片区改造，集中力量攻坚，以市场化手段推动重大工程尽快落地见效。要接续抓好“五项治理”，坚持集中攻坚与常态化管理、行政执法与地方立法、专项整治与动员群众相结合，标本兼治解决好文明创建突出问题。要突出工作亮点和群众获得感，持续擦亮公共服务进社区、“三自”组织建设等特色品牌，着力解决加装电梯、物业管理等难点问题，真正在高质量创建全国文明城市中提升群众获得感和满意度。

会议听取全市优化营商环境工作情况汇报，审议《洛阳市优化营商环境工作激励与责任追究实施办法(试行)》。会议强调，要把企业实际感受作为营商环境评价的重点，既对标评价指标体系，补齐短板弱项，又主动站在企业角度，多听企业意见，解决实际困难。要以积极的态度依法依规解决企业突出问题，转变思想观念，强化法治护航，维护企业权益，让法治成为最好的营商环境。要加快推动营商环境系统性改革，全面对标市场化、法治化、国际化要求，统筹做好行政审批制度改革、中介服务改革、要素市场化配置改革等工作，以一流营商环境助力高质量发展。

会议还研究了其他事项。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 孙小蕊)