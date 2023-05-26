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洛阳市委召开专题会议 研究白马寺博物馆规划建设和白马寺片区改造提升工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.20 22:56

市委召开专题会议
研究白马寺博物馆规划建设和白马寺片区改造提升工作
江凌主持 孙延文参加

　　20日，市委召开专题会议，研究白马寺博物馆规划建设和白马寺片区改造提升工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议听取白马寺博物馆规划设计方案汇报。会议指出，白马寺作为佛教传入中国后兴建的第一座官办寺院，历史悠久，地位特殊。要创新思维理念，打破传统博物馆注重室内展陈的做法，更加注重历史肌理和历史建筑，通过建设白马寺博物馆，统筹展示东汉、魏晋、隋唐、宋元等多个时期的白马寺肌理格局、建筑风貌，让市民游客在沉浸式体验中更好感受寺院格局的历史演变，深刻体会不同历史时期的宗教文化。

　　会议研究了白马寺片区改造提升规划设计方案。会议强调，白马寺片区作为市委市政府确定的文旅产业发展六大片区之一，统筹抓好片区改造和文旅业态提升，对打造沉浸式体验文旅打卡地，走好具有洛阳特色的新文旅发展之路具有重要意义。要聚焦“城郊农文旅小镇”发展定位，以白马寺为核心，学习借鉴国内外类似特色小镇建设经验，科学合理确定建设规模、街巷尺度、建筑体量，统筹资源、植入业态、提升风貌，有效提升白马寺旅游拉动效应。要做好业态谋划，发挥白马寺、汉魏故城等文旅IP引流作用，聚焦禅修文化特色，有针对性地布局禅修禅养、研修研学、康养理疗、休闲农业等业态，营造沉浸式体验场景，真正把“点”的引流转化为“面”的消费。要系统提升交通，疏解洛白路过境交通功能，强化中州路过境交通功能，优化内部路网结构，有效提升片区交通通达性。要尽快启动近期实施项目，加快推进洛白路改造，优化释源大道功能，完善文旅配套设施，确保明年牡丹文化节前见到初步成效。要完善推进机制，组建工作专班，强化市区联动，深化项目设计，统筹推进白马寺博物馆建设和白马寺片区改造提升工作，确保市委部署要求落到实处。

　　孙延文、张玉杰、陈功、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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