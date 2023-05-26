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洛阳与建行河南省分行签署战略合作协议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.06.19 20:59

洛阳与建行河南省分行签署战略合作协议
江凌与建行河南省分行行长梁德顺举行工作会谈 徐衣显代表我市签约　　

　　19日，洛阳与建行河南省分行签署战略合作协议，“十四五”期间，该行将向洛阳提供总金额不低于2500亿元的综合性融资支持，助力现代化洛阳建设。

　　市委书记江凌与建行河南省分行党委书记、行长梁德顺举行工作会谈，代表市委市政府对建行河南省分行长期以来对洛阳经济社会发展给予的支持和帮助表示感谢。市长徐衣显与建行河南省分行副行长张超分别代表双方签约。

　　在会谈时，双方一致认为，近年来，洛阳坚持以创新引领发展，加快建强副中心、形成增长极，全市上下干事创业氛围浓厚，经济社会发展取得明显成效。建行河南省分行心怀“国之大者”，积极主动担责，聚焦洛阳重大基础设施建设、重点项目建设、小微企业发展等领域，加大资金投放力度，以有力举措支持洛阳经济社会发展。现代化洛阳建设离不开强有力的金融支持。下一步，双方将优化合作机制，组建对接专班，打造政银深度合作、共赢发展的典范。要着力构建覆盖全社会的征信体系，提高信用信息共享水平；要遴选高成长性企业，以优质金融服务助推企业高质量发展；要探索建立政府风险补偿机制，强化风险防控，创新信贷模式，让金融激活实体经济“一池春水”，为地方发展作出更大金融贡献。

　　根据协议，洛阳和建行河南省分行将建立更加紧密的战略合作关系。其中，建行河南省分行将围绕建强副中心、形成增长极，聚焦重点领域改革、产业转型升级、城市提质、乡村振兴、文旅融合发展、绿色生态发展、民生福祉等领域，力争在“十四五”时期为洛阳提供总金额不低于2500亿元人民币的综合性融资支持。

　　当日，国宏集团、万基集团分别与建设银行洛阳分行、农业银行洛阳分行、中原银行洛阳分行、交通银行洛阳分行、恒丰银行洛阳分行等金融机构组成的银团签署了项目融资贷款协议。

　　建行河南省分行副行长岳邦奎，市领导张玉杰、宗国明等参加会谈及签约活动。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 见习记者 赵晨熹)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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