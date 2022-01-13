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市委召开专题会议 研究城市阳台、城市客厅和片区级社区体育公园规划建设工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.30 21:38

市委召开专题会议
研究城市阳台、城市客厅和片区级社区体育公园规划建设工作
江凌主持 徐衣显参加

　　9月30日，市委召开专题会议，研究城市阳台、城市客厅和片区级社区体育公园规划建设工作。市委书记江凌主持会议。

　　会议指出，城市提质是市委市政府确定的一项全局性重点工作。各级各部门要抓好城市提质的重点任务，加快推进呼南高铁焦洛平段、洛阳龙门站综合枢纽改造提升、洛阳机场改扩建、城市快速路等重大基础设施项目，着力提升城市通达性；紧盯教育、就医、养老等公共服务薄弱环节，聚焦邻里中心、社区体育公园等重点，持续推进公共服务进社区，不断提升公共服务供给水平，更好满足群众美好生活需要；聚焦“两条轴线、两个节点”，高质量打造洛阳历史轴线、现代轴线，高品质规划建设城市阳台、城市客厅，统筹做好两条轴线之间洛浦公园的提升，使“两轴两点”成为未来展示洛阳城市形象、城市品位的重要窗口。

　　会议强调，城市阳台、城市客厅是城市的重要公共聚合空间。城市阳台规划设计要进一步强化现代轴线意识，通过“规整中有灵动”的设计，更好展示规整、厚重、大气的城市肌理；要坚持“公共性、商业性、景观性”项目定位，打造游客体验感知洛阳、市民交流互动共享的空间，坚持运营前置，引入一批深受年轻群体喜欢的商业业态，统筹改造提升电视塔功能，做好周边交通系统研究，有效整合资源，引入市场主体，分期分片实施，形成洛阳新的潮流时尚打卡地。城市客厅规划设计要注重与定鼎门、天街整体风貌相互协调、一体规划，既突出进入隋唐洛阳城历史文化公园的仪式感，又充分考虑业态开发运营、地下空间利用及周边交通组织，切实提升古都历史韵味、彰显城市文化品位。

　　会议听取了文博体育公园、兴洛湖公园、隋唐大运河国家文化公园、伊水游园八里堂段、伊滨区中央公园、翠云峰森林公园、涧河两岸等片区级社区体育公园规划设计、改造提升情况汇报。会议强调，依托城市公园绿地，嵌入体育健身功能，打造片区级社区体育公园，对于提高城市品质和宜居水平，增强人民群众获得感幸福感具有重要意义。要结合公园整体规划，统筹考虑周边人口、地形地貌、生态植被、历史文化等情况，精准分析区域群众健身需求，科学布局公益性体育设施、经营性消费业态，积极融入飞盘、三人篮球等潮流运动方式，对接邓亚萍体育产业投资基金和“栋能魔王”运动空间等时尚品牌，推动规划成熟的项目尽快启动实施，让群众更好享受运动健身乐趣。

　　徐衣显、王飞、王军、孙延文、魏险峰等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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