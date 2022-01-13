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国宏集团全力投入中州时代新能源基地建设 以“灯塔工厂”照亮智能制造新航向
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.29 08:36

　　灯塔是大海的航标，引领着航海者的方向。“灯塔工厂”，被称为世界上最先进的工厂，代表着全球制造业领域智能制造和数字化的最高水平。

　　28日，备受瞩目的中州时代新能源生产基地项目正式开工。未来，这里将按照“灯塔工厂”的标准，打造具有全国影响力的新能源产业基地。

　　“灯塔工厂”究竟长什么样？让我们把目光投向宁德时代宁德工厂。

　　2021年，宁德时代宁德工厂被世界经济论坛评为“灯塔工厂”，成为全球首个获此认可的电池工厂。在这里，依托人工智能、大数据等前沿技术，宁德时代建立起“极限制造”体系，支撑起“极高的质量要求、极复杂的工艺流程、极快的生产速度”。

　　如今，在“极限制造”模式下，宁德工厂每1.7秒下线一个锂离子电池电芯，每20秒装配成一个电池模组，而且缺陷率更是低至惊人的十亿分之一，堪称智能制造的典范。

　　“有了宁德时代‘灯塔工厂’的示范，中州时代新能源生产基地也将高起点高标准规划建设。”国宏新业公司负责人表示。作为洛阳市属工业领域唯一国有资本投资运营公司，国宏投控集团将重点承担这一风口产业重大项目首期第一栋厂房建设任务。

　　打造“灯塔工厂”，追求的是最高标准，必须采取超常规举措。目前，国宏投控集团已注册国宏新业公司，组建骨干团队，交叉工作、并轨运行，高效完成项目立项备案、环评豁免备案、节能评估等相关前期工作，有力确保项目顺利推进。

　　“今天，冲刺的‘发令枪’正式打响。”该负责人表示。国宏投控集团将密切对接宁德时代，为项目建设提供全周期优质服务，真正以“灯塔工厂”建设照亮洛阳智能制造新航向。（洛报融媒·洛阳网记者 白云飞 通讯员 刘瑞华 杜晓迪）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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