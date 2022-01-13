洛阳市委召开专题会议研究教育高质量发展、医疗机构优化布局等工作

28日，市委召开专题会议，研究教育高质量发展、中心城区医疗机构优化布局等工作，着力提升教育、医疗基本公共服务供给水平，更好满足人民群众新期待。市委书记江凌主持会议。

市委召开专题会议

研究教育高质量发展、医疗机构优化布局等工作

江凌主持 杨骁参加

28日，市委召开专题会议，研究教育高质量发展、中心城区医疗机构优化布局等工作，着力提升教育、医疗基本公共服务供给水平，更好满足人民群众新期待。市委书记江凌主持会议。

会议听取了关于制约我市教育高质量发展突出问题及对策措施的汇报。会议强调，教育不仅是民生问题，也是发展问题，对提升区域可持续发展能力和竞争力至关重要。各级各部门要统一思想，千方百计解决好制约教育发展的深层次问题，以超常规的举措和力度，尽快补齐欠账、提升水平，实现后来居上，全力办好与副中心城市定位相匹配、办学水平全省一流的基础教育。要优化城乡教育布局调整和跨系统资源整合，加快实施城市区高中布局调整，在加快第一批现代化高中迁建的基础上，统筹做好第二批现代化高中迁建谋划、未迁建高中改造提升；加快实施城市区义务教育阶段中小学校布局调整，通过“县管校聘”改革、集团化办学等方式，促进优质教育资源跨区流动，实现优势均衡发展；加快实施乡村学校布局调整，按照“三集中”原则，大力推进县城学校建设和义务教育寄宿制学校建设，让农村孩子同享优质教育资源；大力发展规范化普惠性幼儿园，扩大优质普惠学前教育资源供给。要深化教育改革，切实抓好教师“县管校聘”改革、校长职级制改革、课堂教学改革、集团化办学等重点领域改革，不断强化素质教育，促进义务教育优质均衡发展，充分调动教与学的积极性。要加强教师系统培训，建立三级教师发展中心和基础教育研修院，探索学分制、示范校驻点培训、网上网下结合等培训模式，有效提升教师专业素养和教学水平。要千方百计加大教育投入力度，推动经费、编制等资源更多向教育领域倾斜。要用好督导机制，坚持问题导向，督促相关部门和县区认真履行教育职责，共同推动教育高质量发展。

会议听取了中心城区医疗机构规划建设工作情况汇报，就做好医疗机构布局优化调整提出要求。会议指出，要高质量办好国家区域医疗中心，注重关键人才引进，增强医疗科研、临床和教学实力，提升医疗总体水平。要优化医疗机构结构布局，加快构建三级医疗卫生服务体系，按照“大专科+小综合”定位抓好特色专科医院建设，持续提升村(社区)基层医疗服务水平，着力实现优质医疗资源均衡布局。要深化医疗卫生体制机制改革，纵深推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，建立健全现代医院管理制度，加快打造医疗服务高地。

杨骁、李新建、王军、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)