洛阳：“三个一批”凝聚高质量发展“硬核力量”

日前，在位于涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园，工人们正加紧施工，氢能产业正成为洛阳抢占产业风口的新赛道。

日前，在位于涧西区的东旭氢能电机及高端装备产业园，工人们正加紧施工，氢能产业正成为洛阳抢占产业风口的新赛道。

在位于偃师区的优箔(洛阳)金属材料有限责任公司年产15万吨电池箔项目，第一条生产线已顺利投产。项目从签约到开工仅用时40天，实现当年开工建设、当年达产达效。

这是我市树牢“项目为王”理念、打造高质量发展引擎的一个个生动缩影。

今年以来，我市坚持把产业发展作为首要任务，坚定不移抢风口、抓项目、优服务，健全机制，创新举措，推动一批重大项目相继签约落地、开工建设、投产达效，为促进全市经济高质量发展提供了有力支撑。

抢风口，项目建设快马加鞭

实现高质量发展，关键在项目，重点在产业。

昨日上午，洛阳万基铝加工有限公司铝箔生产车间一片火热场景。自从生产重心从过去的铝锭、铝板，转为如今的食药用铝箔、电池铝箔，企业发展站上产业风口，多项产能不断攀升，订单纷至沓来。

在位于洛龙区的华为洛阳新基建发展中心，依托华为公司在新基建领域的核心技术，面向我市企业提供人工智能、工业互联网、大数据等新基建发展领域的各类技术服务，迄今该中心已与300多家企业对接，助力数字化转型。

在“三个一批”项目清单中，这样的大项目、好项目还有很多：洛阳凯盛ITO导电膜玻璃研发生产基地项目不断提升洛阳玻璃产品的科技含量和附加值，三六零数字安全产业基地项目将提升洛阳在数字城市建设中的话语权和主导权，惠中生物兽用疫苗生产项目可填补国内空白……战略性新兴产业与先进制造业唱起主角，风口产业在洛阳产业版图中愈加清晰。

瞄准电子信息、生物医药、数字经济等产业风口，实现“无中生有”；推动装备制造、金属材料、石油化工等传统优势产业向风口转型，做到“有中生新”，乘势而上做大做强风口产业，洛阳在产业发展上正加速换道领跑、跨越赶超。