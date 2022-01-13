洛阳市工商联第十三次代表大会召开

27日，市工商联第十三次代表大会召开，总结过去五年工作，规划今后五年目标任务，选举产生新一届市工商联(总商会)领导班子和领导机构。

市工商联第十三次代表大会召开

江凌到会祝贺 曾垂瑞、杨骁出席

27日，市工商联第十三次代表大会召开，总结过去五年工作，规划今后五年目标任务，选举产生新一届市工商联(总商会)领导班子和领导机构。

市委书记江凌到会祝贺。省委统战部副部长、省工商联党组书记曾垂瑞，市委副书记、政法委书记杨骁出席会议。市各民主党派、各人民团体代表致贺词。

江凌代表市委市政府对大会的召开表示祝贺，向与会代表并通过他们向全市工商界人士表示问候。他说，工商联是推动工商界改革发展的重要组织，是党委政府联系服务工商界人士的重要桥梁，在全市发展大局中担负着重要作用。希望新一届工商联领导班子及各位代表坚持党的领导，担起责任使命，坚持“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”，把握时代大势，融入发展大局，真正把工商联组织建设发展好，在全市改革发展各项事业中发挥更大作用。要增强应对当前经济下行压力的信心，各级工商联组织要发挥桥梁纽带和助手作用，协助党委政府深化“万人助万企”活动，引导广大民营企业家认清发展大势，辩证看待当前形势，深刻认识到我国经济发展的韧性很强、潜力很大，紧盯产业新风口，用好惠企纾困政策，更加善于在危机中育先机、于变局中开新局，依靠创新加快发展步伐、实现逆势增长、形成竞争优势。要加强企业家队伍建设，通过系统培训、组建协会、考察交流等方式，推动民营企业家开阔视野、提升理念、提高能力，不断激发创新创业内生动力。要积极促进对外交流合作，发挥好工商联和商会平台作用，抢抓构建新发展格局战略机遇，有针对性地加强与东部地区、开放地区、先行地区企业家的交往交流，更好转变思维观念、促进产业合作、实现互利共赢。希望新一届工商联在党委领导下，一如既往团结好、服务好工商界人士，高扬互利共赢之帆、把稳团结合作之舵，努力开创新时代洛阳工商联事业新局面，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

曾垂瑞代表省委统战部、省工商联对大会的召开表示祝贺。他指出，洛阳市新一届工商联要突出政治建设，提升政治站位，充分发挥桥梁纽带和参谋助手作用，引导民营企业家增强发展信心，完整准确全面贯彻新发展理念，坚定不移走高质量发展之路。要围绕中心大局，展现担当作为，锚定我省产业发展规划，结合洛阳实际，服务产业集群壮大，引领企业改革创新，助力实现共同富裕。要加强自身建设，提升服务能力，努力把工商联建设成为政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织。

杨骁在致辞中肯定了市工商联在过去五年取得的工作成绩。就做好全市民营经济发展和工商联工作，他指出，市工商联要持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央、省委、市委部署要求，紧扣“两个健康”主题，积极服务中心大局，强化思想政治引领，服务民营企业转型升级，用心用情帮助企业纾困解难，依法依规保护企业合法权益，让民营企业家专心创业、放心投资、安心经营，在履职尽责中彰显新担当、新作为，不断开创我市民营经济高质量发展新局面。

大会听取并审议了市工商联(总商会)第十二届执行委员会所作的工作报告，并选举产生市工商联(总商会)第十三届执行委员会、常委会和领导班子。侯建军当选为市工商联(总商会)主席(会长)。

市领导李新建、张献宇、魏险峰、王敬林等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 郭飞飞)