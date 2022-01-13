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全市氢能产业发展工作现场推进会召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.26 08:40

徐衣显在全市氢能产业发展工作现场推进会上强调
抢抓机遇锚定风口加速布局氢能新赛道
聚焦重点精准施策系统构建产业新生态

　　昨日下午，全市氢能产业发展工作现场推进会召开，市长徐衣显出席会议并讲话，强调要顺应变革、抢抓机遇，锚定风口、争取主动，全力推动我市氢能产业在新赛道上起跑领跑、抢先占先，为“建强副中心、形成增长极、重振新辉煌”赋能蓄势。

　　会前，与会人员首先赴中集凌宇、洛阳氢能电机装备产业园观摩考察，了解企业产线升级、园区建设等情况，听取我市氢能产业发展现状介绍。作为郑汴洛濮氢走廊支撑节点城市，我市拥有一批氢能研发载体，引进了东旭集团等氢能领域头部企业，在技术研发、装备制造等方面具备打造氢能全产业链的基础优势。

　　在随后召开的推进会上，徐衣显强调：一要顺应能源变革，抢抓发展新机遇。要深入学习贯彻习近平总书记关于能源革命等重要论述，把握全球新一轮科技革命和能源变革大势，把发展氢能产业作为贯彻国家“双碳”战略、加快能源转型发展的一项战略选择，提高站位、凝聚共识，抢抓机遇、主动作为。二要锚定产业风口，坚定发展信心。加快融入国内氢能技术突破和产业竞合大势，主动对接郑汴洛濮氢走廊、郑汴洛城际旅游氢能客运专线等建设，发挥氢能技术研发、装备制造、场景应用等优势，加大政府支持和市场拓展力度，在重塑重构中推动我市氢能产业加快迈向中高端、成为关键环，努力在全国全省产业布局中掌握主动权、提升竞争力。三要抓住重点关键，加速布局新赛道。围绕技术链、产业链、应用链全方位统筹布局，着力完善氢能产业链条，实施“制储运加”一体联动；着力推进整车和零部件研发制造，促进优势企业、优质项目落地投产；着力拓展产业应用场景，推动燃料电池汽车行业全领域、全产业链发展；着力建好氢能产业发展平台、构筑产业发展联盟，统筹抓好招商引资、人才集聚、交流合作，打造“全国氢能看河南、河南氢能看洛阳”的竞争新格局。四要强化支撑保障，打造产业新生态。树立“一盘棋”思想，市县联动、部门协同、地企合作，完善顶层设计，强化创新引领，加大财税支持，拓展融资渠道，建立产业智库，做好宣传引导，系统形成国内一流氢能产业发展良好生态。

　　孙延文、魏险峰、牛刚、任丽君参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 李三旺)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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