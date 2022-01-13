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到2025年，洛阳将打造100家高端精品民宿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.24 12:28

　　记者从24日举行的2022精品旅游民宿高质量发展论坛上获悉，到2025年，洛阳将在全市重点创建100个乡村旅游示范村，打造100家高端精品民宿。

　　2022精品旅游民宿高质量发展论坛是第五届中原国际文化旅游产业博览会主要活动之一，由洛阳市文广旅局、洛阳文化旅游投资集团共同主办，旨在全面促进民宿提质发展，推动民宿建设模式创新、业态创新、产品创新，塑造文旅发展新态势，助力乡村振兴。

　　近年，洛阳民宿产业经历了从无到有、从有到优、从优到精的蝶变，有效拉动了农业增效、农民增收、农村增美。目前，全市已形成民宿集群1个，基础较好的民宿200个，为全市文化旅游业高质量发展注入了强劲动力。

　　下一步，洛阳将围绕“颠覆性创意、沉浸式体验、年轻化消费”理念，大力推动民宿开发和建设，力争到2025年，在全市重点创建100个乡村旅游示范村，打造100家高端精品民宿，其中伏牛山区创建50个乡村旅游示范村，打造50家高端精品民宿，初步形成布局合理、规模适度、内涵丰富、特色鲜明、服务优质的乡村民宿发展格局，叫响“伏牛山居”“黄河人家”等民宿品牌，更好地满足多层次、个性化、品质化的大众旅游消费需求，助力沉浸式文旅目的地建设。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 刘梦刚 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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