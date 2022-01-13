深化两地合作 推动氢能及燃料电池汽车产业发展

围绕氢能及燃料电池汽车产业发展，我市将深化与郑州市合作，加速打造“郑汴洛濮氢能走廊”，为实现“双碳”目标贡献更多“河南动力”。这是记者在昨日召开的河南省氢能及燃料电池汽车产业链对接会洛阳站活动上了解到的。

围绕氢能及燃料电池汽车产业发展，我市将深化与郑州市合作，加速打造“郑汴洛濮氢能走廊”，为实现“双碳”目标贡献更多“河南动力”。这是记者在昨日召开的河南省氢能及燃料电池汽车产业链对接会洛阳站活动上了解到的。

氢燃料电池汽车是氢能产业的重点支撑部分，在郑洛两地协同发展中格外受到重视。以宇通为代表的郑州新能源汽车整车企业与洛阳氢能产业结缘已久，氢沄新能源、华久氢能源、凯迈机电等品牌已和宇通达成多维度合作。

在此次活动中，凯迈机电、华久氢能源、氢驰新能源、氢沄新能源、宇通集团、中集凌宇、河科大和洛阳交运等单位进行战略合作签约。合作单位将继续推动洛阳、郑州在燃料电池汽车整车、零部件、氢能基础设施建设等方面互联互通、共享共用，建立两地产业链合作机制，为后续两地共同构建融合共进、创新引领、协同集聚的氢能及燃料电池汽车产业生态奠定基础。

郑州市燃料电池汽车示范应用领导小组专家委员会主任胡荃，副市长、涧西区委书记、洛阳高新区(自贸区洛阳片区、综保区)党工委书记牛刚参加活动。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦）