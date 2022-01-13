23日，以“书香润万家、奋进新时代”为主题的书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动开幕，深入贯彻习近平总书记关于推动全民阅读、建设书香社会的重大要求和致首届全民阅读大会贺信精神，深化“书香洛阳”建设，擦亮“书香洛阳”城市品牌，营造更加浓厚的读书氛围、学习氛围、创新氛围，为现代化洛阳建设提供强大的精神动力和智力支持。市委书记江凌讲话并宣布活动开幕。

书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动开幕

江凌讲话并宣布开幕 徐衣显出席

23日，以“书香润万家、奋进新时代”为主题的书香河南首届全民阅读大会洛阳分会场活动开幕，深入贯彻习近平总书记关于推动全民阅读、建设书香社会的重大要求和致首届全民阅读大会贺信精神，深化“书香洛阳”建设，擦亮“书香洛阳”城市品牌，营造更加浓厚的读书氛围、学习氛围、创新氛围，为现代化洛阳建设提供强大的精神动力和智力支持。市委书记江凌讲话并宣布活动开幕。

江凌在讲话中指出，习近平总书记对推动全民阅读、建设书香社会高度重视，作出一系列重要论述，为深入开展全民阅读活动指明了方向、提供了遵循。洛阳是中华文明的重要发源地，文脉绵绵不绝、书香代代相传。进入新时代，市委市政府坚持把书香洛阳建设作为文化强市建设的重要举措，作为提升城市品质和市民文明素养的重要抓手，持续完善公共阅读设施，积极创新阅读服务方式，广泛开展全民阅读活动，“15分钟阅读圈”基本形成，全民阅读正在成为千年古都的时代新风尚。

江凌强调，阅读中蕴含着启迪智慧、驱动创新、激扬精神的不竭动力。当前，洛阳正在加快建强副中心、形成增长极，必须把全民阅读摆上重要位置，把书香洛阳建设不断引向深入。要推动阅读理念更加深入人心，着力扩大全民阅读活动的覆盖面和影响力，在全社会传播“乐读”的理念、培育“好读”的种子。要推动阅读服务体系更加便民惠民，建好用好各类阅读阵地，加快推进数字阅读建设工程，让全民阅读触手可及、融入生活。要推动阅读内容更加凝神铸魂，扎实做好富有时代精神、讲好中国故事的精品力作的阅读推广，唱响爱党爱国爱社会主义的时代强音。要推动阅读活动更加多姿多彩，广泛开展形式多样的主题阅读活动，探索沉浸式、探究式、体验式的全民阅读新模式，让广大群众发现阅读之美、享受阅读之乐。

江凌强调，书香浸润心灵，阅读点亮人生。广大党员干部要带头读书学习，完善知识结构，增强工作能力，提升精神境界，以厚积薄发的阅读力催生攻坚克难的创造力。广大青少年要培养良好的阅读兴趣和习惯，以书香伴随成长，更好地担当民族复兴大任。全社会要积极参与到全民阅读中来，让阅读成为每个人的生活方式，让河洛大地处处充盈书香，为加快建强副中心、形成增长极提供强劲的“书香力量”。

开幕式上，社会各界代表共同发出书香洛阳全民阅读倡议。团市委、市教育局、市文广旅局、洛阳新华书店负责同志作了发言。

开幕式后，与会领导和嘉宾参观了“书香润万家、奋进新时代”主题河南书展洛阳分展。

本次活动由市委宣传部主办，将持续至10月中旬。其间，我市还将举办系列群众性读书活动，开展黄河文化读书月主题阅读活动，着力在全社会形成爱读书、读好书、善读书的良好风尚。

徐衣显、王飞等出席。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)