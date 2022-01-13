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江凌到老城区指导调度疫情防控工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.09.23 21:21

江凌到老城区指导调度疫情防控工作时强调
立足于快 着眼于早
科学精准高效做好疫情处置

　　老城区发现1例初筛阳性感染者后，23日下午，市委书记江凌深入老城区指导调度疫情防控工作，强调要立足于快、着眼于早，坚持快流调、快排查、快隔离，科学精准高效做好疫情处置，切实维护人民群众生命安全和身体健康。

　　调度会上，老城区汇报了流调溯源、集中隔离、重点区域和人员核酸检测、区域协查等方面工作情况。公安、疾控等部门分析研判了疫情防控形势，就扎实做好防控工作提出意见建议。

　　江凌指出，疫情发生后，老城区和相关部门迅速反应，疫情形势总体可控。要认真落实国家和省市疫情防控部署要求，坚持以快制快，查找薄弱环节，堵漏洞、补短板，坚决防止疫情扩散，以最短时间、最小代价赢得最好防控效果。要快速精准流调，紧盯风险点，按照边流调、边管控、边隔离的要求，找到所有密接者、次密接者、时空伴随者，做到及时发现、及时管控、及时处置、及时发出区域协查信息，坚决避免发生社会面传播。要加强隔离管控，严格隔离点规范管理，加强中药干预，有效降低感染风险。要系统查找漏洞短板，尽快完善防控措施，加强高速公路出入口、各类专业市场、小型餐饮住宿场所、长途货运司机等重点部位和重点人群管控，坚决守牢外防输入防线。要加强疫情防控研判调度，统筹做好重点区域核酸检测、环境消杀、生活物资保障等工作，提前谋划国庆期间防控工作，确保人民群众安全健康、社会大局和谐稳定。要高效统筹疫情防控和经济社会发展，做到“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”。

　　李新红等参加调度会。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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